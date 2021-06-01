運量暴跌8成！機捷班距再拉大　6／5起假日「半小時僅1班普通車」

▲機場捷運實施減班計畫。（圖／記者張菱育攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布全國實施三級防疫警戒，桃園機場捷運5月19日至5月31日假日平均運量暴跌82％，因此將再進行減班計畫，6月5日起普通車班距擴大，假日全天普通車班距調整為30分鐘一班；平日維持15分鐘一班。

桃捷表示，自5月15日中央流行疫情指揮中心宣布雙北三級警戒，機場捷運不僅通勤旅客降低，假日亦無休閒旅客。桃捷公司統計5月15日至5月31日假日平均日運量為9,750人次，相較110年1月至4月假日平均日運量，下降約77％；而5月19日至5月31日假日平均日運量再下滑至7,494人次，相較於110年1月至4月假日平均日運量，下降約82％。

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▲桃園機場捷運運量暴跌八成。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為減少過剩運能，桃捷已實施直達車離峰時段不運行措施，包括平日上午9點至下午5點、下午7點至晚上10點，假日全時段直達車不運行等，因國內疫情仍嚴峻，將再實施第二波減班，於6月5日起，普通車班距擴大，假日全天普通車班距調整為30分鐘一班；平日維持15分鐘一班。

除桃捷外，台鐵、高鐵也分別實施減班計畫。高鐵自5月27日至6月10日由每週845班次再調至每週556班次，各車站營業時間提早至晚間23:30收班。而台鐵自上月25日起，停駛列車包括平日71列次、假日91列次，太魯閣、普悠瑪、自強號等各級列車都有部分車次停駛，觀光列車也暫時停開。