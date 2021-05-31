撿屍女同事開房性侵　完事後「房門鑰匙給別人」！

▲台北市男子夜店撿屍女同事，還將房門鑰匙交給他人，二審判刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子阿凱（化名），2018年6月間與多名同事在信義區夜店中聚會，女同事小梅（化名）因酒醉，阿凱自告奮勇將小梅帶到附近的飯店中投宿，並強逼小梅口交得逞。阿凱完事後，還將鑰匙交給另名同事的弟弟阿揚（化名），阿揚趁機對小梅性侵得逞。一審將阿凱判刑3年4月、阿揚判刑1年8月並緩刑5年。阿凱上訴二審，高院31日二審還是將他判刑3年4月。可上訴。

判決指出，阿凱2018年6月7日凌晨，與4名同事及某位女同事的弟弟阿揚，一起到臺北市信義區位在某大樓8樓的夜店內聚會。同日凌晨2時許，阿凱見小梅已酒醉，遂帶同小梅一同至臺北市某旅社投宿。2人一進入房間後，阿凱見小梅因酒醉而不知抗拒，逼迫小梅為他口交得逞，隨後返回夜店。

阿凱回到夜店後，聽到阿揚當晚沒有地方投宿，就告知阿揚自己開了一個房間，2人一同搭計程車回到旅社，阿凱還將房門鑰匙交給阿揚，隨即離去。阿揚進房後，發現床上竟躺了酒醉昏睡的小梅，色慾薰心，遂對小梅性侵得逞。小梅第二天早上酒醒後，才想到自己被2人性侵，崩潰報警處理。檢方對2人提起公訴。

一審法院審理時，阿凱一開始否認犯行，但之後承諾以40萬元和解，但反覆不定，並未給付；至於阿揚則坦承犯行並與小梅達成和解，小梅也願意原諒他。一審法院認定2人均犯下「乘機性交罪」，將阿凱判刑3年4月，阿揚則判刑1年8月、並宣告緩刑5年。阿凱認為自己情輕法重，請求依照刑法「情堪憫恕」規定減刑，上訴第二審。

二審高等法院於31日宣判，高院認為，阿凱為滿足一己之欲，不顧與小梅間之同事關係而犯罪，並無情輕法重、足以引起一般同情之情形，自無刑法「情堪憫恕」規定之適用；又阿揚並未按期履行承諾給小梅的賠償內容，直到上訴後供認犯罪及並為給付，高院認為這都在原調解賠償範圍內，且未獲小梅諒解，高院因認阿凱上訴並無理由，最後駁回上訴，維持3年4月的刑期。