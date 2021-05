義大利前外長讚「台灣是民主燈塔」　結盟台權會！推人權雙邊合作

▲義大利前外交部長特爾吉(Giulio Terzi)創設「全球法治委員會」智庫。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者黃雅詩羅馬28日專電

由義大利前外長特爾吉(Giulio Terzi)創設的「全球法治委員會」宣布與台灣人權促進會建立合作夥伴關係,共同捍衛人權、民主及法律秩序。

位於羅馬的「全球法治委員會」(Global Committee for the Rule of Law)發布新聞稿指出,該會未來將與位在台北的台權會合作研究並辦理活動,支援人權鬥士、捍衛全球普世人權價值,共同面對中國與其他極權國家對國際秩序帶來的威脅。

義大利全球法治委員會指出,期盼台灣公民社會在現代民主體制中扮演重要角色,台義人權組織將攜手合作,探討歐亞地區違反人權事件的制裁議題,並促進歐盟理事會倡導的「知情權」(Right to Know)。

委員會主席特爾吉指出,台灣不僅是亞洲民主燈塔,且台灣與美國、歐盟的關係緊密,是值得信賴的夥伴;從地緣政治觀點,台灣也極具經貿安全重要性,他對台義雙邊合作充滿期待。

委員會指出,台灣政府與人民去年勇於面對挑戰,成功對抗新冠肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情,且迅速分享相關專業與資源給國際社會,台灣不僅能在面臨健康危機時提供幫忙(Taiwan can help),也讓全球重建了對民主治理的信任。

特爾吉在2011年到2013年期間擔任義國外長,曾任義國駐美大使及駐聯合國大使等要職,他曾於2015年3月訪台。

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast