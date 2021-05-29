義大利前外長讚「台灣是民主燈塔」　結盟台權會！推人權雙邊合作

▲義大利前外交部長特爾吉（Giulio Terzi）創設「全球法治委員會」智庫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩羅馬28日專電

由義大利前外長特爾吉（Giulio Terzi）創設的「全球法治委員會」宣布與台灣人權促進會建立合作夥伴關係，共同捍衛人權、民主及法律秩序。

位於羅馬的「全球法治委員會」（Global Committee for the Rule of Law）發布新聞稿指出，該會未來將與位在台北的台權會合作研究並辦理活動，支援人權鬥士、捍衛全球普世人權價值，共同面對中國與其他極權國家對國際秩序帶來的威脅。

義大利全球法治委員會指出，期盼台灣公民社會在現代民主體制中扮演重要角色，台義人權組織將攜手合作，探討歐亞地區違反人權事件的制裁議題，並促進歐盟理事會倡導的「知情權」（Right to Know）。

委員會主席特爾吉指出，台灣不僅是亞洲民主燈塔，且台灣與美國、歐盟的關係緊密，是值得信賴的夥伴；從地緣政治觀點，台灣也極具經貿安全重要性，他對台義雙邊合作充滿期待。

委員會指出，台灣政府與人民去年勇於面對挑戰，成功對抗新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，且迅速分享相關專業與資源給國際社會，台灣不僅能在面臨健康危機時提供幫忙（Taiwan can help），也讓全球重建了對民主治理的信任。

特爾吉在2011年到2013年期間擔任義國外長，曾任義國駐美大使及駐聯合國大使等要職，他曾於2015年3月訪台。

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