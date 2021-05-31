確診男砍傷3醫護！全國醫師醫療產業工會：醫護人員不應在前線挨刀

▲雙和醫院傳出有3醫護被確診病患砍傷。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新北市中和區雙和醫院31日上午7時20分發生一起事件，一名62歲洪姓確診男子，在11樓負壓隔離病房疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師。對此全國醫師醫療產業工會發出聲明，表示疫情帶給醫療人員不只是身體上的壓力而已，連憤怒擔憂情緒也轉嫁到醫護身上，呼籲政府應如實告知大眾醫療現況，並規劃醫療人員心理輔導資源。

確診洪姓男子疑似因不耐長期隔離，在負壓隔離病房砍傷3名醫護後，警方接獲通報趕赴現場處理，喝令洪男放下水果刀，並上前壓制上銬。23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷，3名護理師皆受到不小驚嚇。

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▲疫情讓前線醫療人員承擔比以往還大的身心壓力。（圖／記者李毓康攝）

全國醫師醫療產業工會表示，醫護人員不應在前線挨刀， 疫情的升溫帶來的不只是身體的病痛，焦慮、擔憂甚至憤怒的情緒也將轉嫁至所有醫護人員身上，。醫療人員承受較以往更長的工時及更大的壓力，各類職業災害甚至於創傷後症候群（PTSD）將陸續發生。

工會呼籲政府除了應如實告知民眾醫療現況，降低與期待不符而導致的情緒外，更應規劃針對醫療人員的心理輔導資源，提供精神支持，感謝醫療人員，不應只是說說而已！