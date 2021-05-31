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確診男砍傷3醫護！全國醫師醫療產業工會：醫護人員不應在前線挨刀

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

 ▲雙和醫院傳出有3醫護被確診病患砍傷。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新北市中和區雙和醫院31日上午7時20分發生一起事件，一名62歲洪姓確診男子，在11樓負壓隔離病房疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師。對此全國醫師醫療產業工會發出聲明，表示疫情帶給醫療人員不只是身體上的壓力而已，連憤怒擔憂情緒也轉嫁到醫護身上，呼籲政府應如實告知大眾醫療現況，並規劃醫療人員心理輔導資源。

確診洪姓男子疑似因不耐長期隔離，在負壓隔離病房砍傷3名醫護後，警方接獲通報趕赴現場處理，喝令洪男放下水果刀，並上前壓制上銬。23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷，3名護理師皆受到不小驚嚇。

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▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情讓前線醫療人員承擔比以往還大的身心壓力。（圖／記者李毓康攝）

全國醫師醫療產業工會表示，醫護人員不應在前線挨刀， 疫情的升溫帶來的不只是身體的病痛，焦慮、擔憂甚至憤怒的情緒也將轉嫁至所有醫護人員身上，。醫療人員承受較以往更長的工時及更大的壓力，各類職業災害甚至於創傷後症候群（PTSD）將陸續發生。

工會呼籲政府除了應如實告知民眾醫療現況，降低與期待不符而導致的情緒外，更應規劃針對醫療人員的心理輔導資源，提供精神支持，感謝醫療人員，不應只是說說而已！

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