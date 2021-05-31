最強307也撐不住！公車大減班路邊等1小時　通勤族愣：整排未發車

▲三級警戒公車大減班。圖為307公車。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多上班族改為居家辦公，現在捷運、公車的通勤族少掉一大半，乘客減少所以班次也跟著減少，藉此降低成本消耗，但有不少今天仍到公司的人發現，公車大減班導致自己遲到，不是未發車就是要等很久，就連最強307也要等100多分鐘，趕時間的上班族計畫全被打亂，忍不住PO文哀號。

一名網友在PTT透露，他從事無法WFH的製造業，每天早上都固定搭和平幹線公車到台北車站轉區間車，上周搭車時發現多了一道實聯制程序，雖然班次減少但也不至於等太久，怎料今天出們卻發現「公車站一整排都是顯示『未發車』」。不僅他常搭的和平幹線公車沒來，其他路線的公車也都顯示未發車，平常習慣搭這班公車上班的通勤族頓時手足無措，只能改搭計程車或自行開車上下班，「這周雙北公車默默大減班，變相軟性封城嗎？」

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▲公車變未發車。（圖／翻攝自PTT）



另一名網友也PO文指出，「現在307公車竟然要等100多分鐘？會不會太扯？」據了解，人稱307為「公車霸主」，是雙北班次最密集、行駛車輛最多的公車，而且常常一次都來好幾台，幾乎不用等，就像等捷運進站一樣不用5分鐘，不過從這周開始班次大幅銳減，以往不用等的307現在竟然要等超過1小時。

▲班次最密集的307也要等很久。（圖／翻攝自PTT）



網友也崩潰留言，「不然賠本到死，改成一小時一班就好」、「上周是有感覺班次變少，這周是直接不發車了」、「虧損太大吧，上禮拜看到三台307一起到站，三台車乘客加起來不到十個人」、「這時候敢搭大眾運輸的我覺得都好勇敢」。