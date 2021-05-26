通勤族返家「自我清消SOP」曝！醫授3要點分割家中「汙染、乾淨區」

▲醫師提醒，通勤時若有接觸把手等物品，一定要用隨身攜帶的乾洗手消毒 。（圖／記者黃可昀攝）

記者張乃文／綜合報導

全國第三級警戒延長至6月14日，雖然多數企業已啟動異地辦公機制，但有少數上班族仍須通勤工作。對此，醫師歐淑娟及顏慕庸各自分享「出門前」及「回到家」應做好哪些事自保，且要將家裡分成3個區塊，做足除污工作，確保病毒不帶進家中。

兒科醫師歐淑娟在臉書分享，自己通勤搭車時會實行的2個流程，首先，出門前一定要先量體溫，萬一出現發燒情況，就請假在家休息。第二、可以的話，先在家用完早餐，並提早半小時出門以避開人潮。第三、出家門前就先把口罩戴好。第四、包包除了備用口罩、手機、錢包及鑰匙，別忘了帶一小瓶酒精乾洗手。第五、在公車、捷運或雙鐵上，只要手碰過任何「把手、拉環、下車鈴、開門鍵、門把及安全帶扣環」後，就一定要用隨身攜帶的乾洗手清潔手部。

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歐淑娟指出，到達上班地點時，要再次清潔手部，同時手機表面也用酒精消毒一次。

接著，歐淑娟說明「回到家」的自我清消步驟，先在玄關脫鞋後，消毒鑰匙，注意當天沒有要洗的外套，噴酒精消毒。接下來，脱口罩並妥善丟棄，記得口罩要每天換，也別忘了用酒精消毒手機，並要立刻用洗手乳洗手。醫師提醒，最好就直接換掉外出衣物，加上洗澡、洗頭。

不過，有許多人好奇到家後，如何區分及維持家裡清潔區，以做好清消。振興醫院感染科主治醫師顏慕庸先是解釋從外頭回家後要遵循的3個步驟，第一、把門關上後，先將口袋內的東西取出、衣物換下，放在「汙染區」，；第二、將雙手消毒後，再進入乾淨區穿衣服；第三、若要再踏入汙染區就要特別留意「接觸」問題。

顏慕庸指的「汙染區」，即是一進門的玄關處，劃出一個小空間後，任何外出的髒東西、雜物都要放置在此處，再往內是「乾淨區」，再進入就會是「絕對乾淨區」。醫師強調，「除裝除污」是所有醫院、防疫旅館等機構中，動線管制最重要的管制節點。

除污的方式，顏慕庸也建議，可用次氯酸水、微酸性電解水，或對衣物不具耐受性的漂白水替代現在相對珍貴的酒精。若真的是不易清消之物件，靜置三天以上也可算除污。