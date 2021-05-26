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天天接觸大量旅客⋯交通業成破口！工會籲「運輸工人列公費疫苗」

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲大眾運輸業從業人員每日都要面對非特定人士，染疫風險較高。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

本土疫情大爆發，不少人為防疫只好居家上班，然而為滿足大眾必要需求，交通運輸業仍須照常出勤，12個交通運輸業相關工會發起聯合聲明，希望交通運輸業同仁列為公費優先施打疫苗對象，且疫苗接種地點應考量防疫效率具有彈性。

臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、臺灣鐵路產業工會、台灣高速鐵路產業工會、台灣郵政產業工會、北區捷運電聯車駕駛產業工會、桃園捷運企業工會、新竹市平台外送從業人員職業工會、桃園網路平台外送員職業工會、台中平台外送服務產業工會、臺中捷運企業工會籌備會、全國外送產業工會籌備會、屏東外送從業人員職業工會籌備會等會發起聯合聲明，呼籲「維持國人運輸需求，運輸工人應列公費疫苗」。

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工會指出，作為交通運輸業的第一線工作同仁，自疫情爆發以來，承受著接觸不特定群眾的高風險壓力，然而相關同仁仍堅守崗位維持國人生活所需，但當疫情進入社區後，大家都非常擔心，因為工作而需頻繁接觸不特定對象的交通運輸業，恐成下一個防疫破口。

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲因應新冠毅情升溫，高鐵、台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。（圖／記者湯興漢攝）

工會提出兩大訴求，第一，「交通運輸業同仁應列為公費優先施打疫苗對象，強調「不論是送貨、載人還是投遞郵件，確保運輸的安全，才能有效阻隔疫情的傳遞」。

第二，疫苗接種地點應考量防疫效率要有彈性，工會指出，目前桃園捷運公司雖可公費施打疫苗，但僅限至桃園境內衛生所施打，交通運輸業同仁居住地及工作出勤往往橫跨複數縣市，為有效提升防疫效率，應開放同仁至就近的縣市施打，或由事業單位統一於工作場所設點進行施打，避免不必要的接觸及移動。

工會表示，隨著三級警戒延期，國家更應該提升交通運輸業人員的工作安全，已經承受超時超量工作的物流業及郵務同仁，以及台鐵、高鐵及捷運業面對第一線南來北往的旅客，政府應立即正視第一線工作者的訴求，一起撐過疫情。

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