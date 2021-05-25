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台鐵載客量暴跌65％！離峰時段列車「旅客僅剩個位數」

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵旅客數因疫情暴跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣佈，第三級防疫警戒狀態延長至6月14日，各大產業均因疫情受到嚴重衝擊，台鐵自今日起實施第二波減班計畫，高鐵則自27日起再砍班。據統計，台鐵旅客運量大減65％，而高鐵旅客量變化則在觀察中，班次也減少5成之多。

交通部台鐵局今日起實施第二波減班計畫，停駛列車平日共各級列車71列次、假日各級列車91列次，太魯閣、普悠瑪、自強號等列車都有部分車次停駛。另鳴日號觀光列車、郵輪式列車、環島之星觀光列車(易遊網旅行社承包銷售套裝行程)之部分，也自21日起暫時停駛。

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▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵今日起實施第二波減班。（圖／記者湯興漢攝）

而高鐵今日也宣布第二波減班計畫，5月27日至6月10日由第一波減班後的每周845班次再調至每周556班次，各車站營業時間提早至晚間23:30收班。與疫情前每周1016班車相比，運量大減5成之多。

台鐵局指出，受到疫情衝擊，搭車旅客大減65％，離峰時段的列車旅客甚至只有個位數，第二波減班計畫多針對長途對號列車，維持尖峰通勤時段的短程列車，以利旅客通勤搭乘。高鐵則表示，旅客數變化仍在觀察中，之後會一併對外公告。

台鐵便當銷量也因疫情大受影響，自5月12日起至23日間，全台6個台鐵餐廳的台鐵便當銷售量減少50.84％、55384個，營收減少47.61％、354萬9547元；影響最大的為台北餐廳，銷量減少35.98％、38692個，營收減少33.09％、245萬6419元。

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