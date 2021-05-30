等個公車快半小時！上班族崩潰「遲到會被扣薪」：班次少得太誇張

▲三級警戒乘客變少，大眾運輸工具大砍班次。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

在疫情三級警戒的限制下，民眾減少不必要外出，許多企業也改為居家辦公，大眾運輸工具的載客量明顯減少，多家業者都提出「減少班次」申請，這消息對於現今仍需到公司的通勤族來說，等車的時間拉長，上班的路途又更加漫長難熬。

一名網友在PTT表示，「最近的公車班次也少得太誇張」，受到疫情影響，公車、捷運、高鐵、台鐵載客量都大幅減少，為了節省成本也實施減班措施，這代表民眾等車的時間會更久，像他日前在捷運西門站等公車，竟然要等23分鐘，「這樣到底要怎麼上班！遲到還會被扣薪水！」

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原PO好不容易到捷運站，結果一班車要等6、7分鐘，轉乘路線時又遇到通道拉下鐵門，上頭貼著「因應防疫需求，暫不開放」的公告，他只好又走一段路到另一個出口，「全身都是汗，現在是怎樣？停課不停班還各種找麻煩！」

▲疫情升溫後捷運人潮都空了。（圖／記者黃可昀攝）



網友無奈回應，「現在疫情期間，很多事情都不方便，撐下去吧」、「所以這陣子每天都在遲到」、「可能捷運站要節省人力集中區域消毒吧，共體時艱，早點出門」、「在停課和部分人居家辦公下，需要坐捷運的人或多或少有減少人流量，如果持續很多趟班次，只是加重捷運公司的虧損。」

據了解，台鐵載客量大幅減少65%，高鐵也大砍班次，比疫情前減少5成之多，至於公車則是各縣市都有減班情形，上班族出門前最好先提前確認等車時間，或是和公司商量彈性上下班。