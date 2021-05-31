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企業家速度！郭董72hr備妥文件　申請500萬劑BNT疫苗空運台灣

▲▼郭台銘拜訪國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗成為唯一救命丹，儘管民間單位有意爭取，但總統府強調必須依照「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」2大基本原則進行。鴻海創辦人郭台銘不放棄，昨晚（30日）親自在臉書表示，將在72小時內拚出文件。

事實上，美國總統拜登（Joe Biden）在去年12月接種第一劑疫苗後，郭台銘就認為台灣國產疫苗進度太慢，若國內疫情爆發，政府防疫能量不足，因此他積極爭取國外疫苗來台。

郭台銘29日在臉書證實，已透過自己出資的永齡基金會成立專案小組，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，未來若核准進口，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，也絕非中國製，請勿再以訛傳訛。

郭台銘說，不論任何黨派或政治人物，不要以疫苗類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

對於郭台銘申請疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，據指揮中心公布「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，等提供相關文件後，會先進行審視，由食藥署確認藥品儲存及是否正式取得。

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