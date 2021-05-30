宜蘭累計67確診1死！感染源不明13人　15人肺炎重症治療中

▲宜蘭67受害15肺炎重症，且感染不明逹13人。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭受新冠毒害30日新增1例（案7854），共67人染疫（含1死），目前已有16人出院，另50人中，有15人仍肺炎重症醫治中。宜蘭衛生局表示，67個案中，羅東銀河遊藝場案佔20人、宜蘭金樽餐廳15人（含外縣市3人），與雙北有關22人，但感染源不明的個案逹13人之多，疫調人員加緊調查中。

宜蘭衛生局長徐迺維表示，30日新增1例是宜蘭金樽餐廳群聚案，他因同住兄弟在5/10參加金樽餐廳喜宴，金樽案爆發時，他即被隔家隔離，並未趴趴走，他之前是採陰，但在28日出現發燒等症狀，在30日確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另，宜蘭67人染疫（含1死）中，目前已有16人出院，另50人中，有15人仍肺炎重症醫治中。67例中，羅東銀河遊藝場案20人、宜蘭金樽餐廳15（含外縣市3人），與雙北有關22人，但感染源不明的個案逹13人之多，疫調人員加緊調查中。

目前宜蘭居家隔168人，完成篩檢5046人，陽性率維持1.33％。

更多熱門新聞

►宜蘭居民群聚確診母女家！砸酒瓶嗆害死全村 衛生局揭幕後真相！

►新冠遺體處理被po網！不可原諒宜縣府急查 救護車運屍最高罰50萬

►護理師部落防疫中暑昏倒...戰友倒水幫搧風 網感動：足嘸甘

►CK be香水2800元→639元 熱賣20幾年、CP值爆高