台東也要自購30萬劑疫苗！和雲林與正昌容合作　已向中央申請

▲台東縣政府30日召開防疫記者會，宣布與雲林縣政府合作，將購入30萬劑疫苗。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

台東縣林家小館聚會造成太麻里及金峰鄉的參與民眾群聚感染，30日再新增1例，25日至今已累計11例。台東縣長饒慶鈴表示，全縣統計至昨日共619人快篩，預計6月4日前能完成篩檢，同時也在記者會上特別宣布一個好消息，台東縣政府已獲得雲林縣府與正昌容生技公司的協助，將購入30萬劑疫苗，目前也已發公文向中央遞出申請。

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▲台東縣政府30日宣布與雲林縣府與正昌容生技公司合作，將購入30萬劑疫苗。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）



饒慶鈴30日主持疫情說明記者會時說明，台東目前累計確診個案14人，鄉鎮分布為金峰9人、太麻里3人、卑南1人與成功1人，累計匡列213人。全縣至29日統計共619人完成篩檢，其中太麻里北里村2至6鄰與金峰鄉新興村完成486人快篩，篩檢率約5成9，預估6月4日前可完成兩熱區的篩檢。

▲台東林家小館30日再＋1，台東縣政府公布足跡和關聯圖。（圖／台東縣政府提供）

饒慶鈴指出，特別感謝雲林縣府與正昌容生技公司的協助，台東縣將跟進雲林縣購買30萬劑疫苗，至於疫苗的品牌為和，希望外界不要追問，一切全權交由正昌容生技公司去判斷購買，目前也已向中央疫情指揮中心函文申請。

此外，針對27日台東縣政府收到1500劑的疫苗，目前已將1290劑配送給第一線的醫護人員，剩下的290劑則配送給台東縣消防防疫專責救護隊與西醫、牙醫等一線臨床施打，目前施打率僅有30%，完成率偏低，縣府將會加強各院所的疫苗完成施打率，希望能在6月4日前全數施打完畢。

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