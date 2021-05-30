三級警戒已發揮作用！台大醫曝「不封城」但必做2件事：可撐到10月

▲防疫進入第三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台疫情警戒持續維持三級，許多地方政府紛紛討論是否封城，台大癌醫中心醫院副院長王明鉅則表示，除非萬不得已，就算符合了升四級的條件，台灣也不會升級四級並封城，目前三級警戒有一定的效果，但還是必須要做好大量的社區篩檢，與更多更快更安全的確診輕症收納，才能有效撲滅疫情。

王明鉅在臉書上發文，近來收到許多人提問「會不會封城？」就算台灣符合升四級的條件，也不會升四級封城，除非萬不得已，無法控制整個台灣的疫情熱度，才真的必須進入四級封城狀態。

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王明鉅表示，目前三級警戒，加上全台民眾戴緊口罩，減少外出種種自發性管制，已經發揮了一些作用，至少已經讓疫情沒有出現爆性成長。但是從每天破百例的確診人數來看，三級警戒也無法阻斷在家庭、在工廠、在辦公室、在市場等會發生的傳染鏈，「此現在每天確診幾百人的狀況，恐怕會持續很長的時間」。

▲新北市新冠肺炎疫情升溫，警察餘個熱點進行管制。（圖／記者李毓康攝）

王明鉅認為，可以一直持續這樣小火中火悶燒的模式而不封城，但要付出的代價是，「會有很大量的確診病人死亡」，因此必須要有2點配套措施，必須同時儘可能減少感染者的人數，以及對所有的感染者作好分流。王明鉅也透露，「但我目前所接收到訊息與理解是，如果要針對目前許多熱區作普篩，是不夠的」。

王明鉅指出，一定要做到，大量的社區篩檢，與更多更快更安全的確診輕症收納，才能夠在不封城，且能繼續上班的狀況下一直撐下去，也能減輕醫療重擔，撐到十月全體台灣民眾有6成以上都打到了各種疫苗之後，這個數百人確診，天天有幾十人的狀態才會真正結束。

王明鉅表示，為了台灣目前滿手訂單的製造業的營運，員工生計、股東利益，以及為台灣所帶來的經濟成果，「目前的確不能封城，也的確還不到那個『萬不得已』非要封城的時刻」，但是在這個不能嚴格封城，以徹底阻斷病毒傳播的困境之下，政府與不能停工的產業與所有企業，更應該一起努力，來擴大採檢與檢驗能力與能量。