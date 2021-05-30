防疫拚生計！高雄活蝦餐廳苦撐不裁員　「巨大佛頭鍋」推得來速

▲高雄餐廳紛紛推出外帶餐，另外還有外帶折扣，要度過「無法」內用的疫情期間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

本土疫情嚴重，菜市場被視為防疫破口，現在高雄市政府宣佈開始採取「分流」購買，不過全台灣都在三級警戒，不少民眾宅家防疫，也不想去菜市場，所以會選擇叫外賣不出門，為了要在疫情「禁內用」之下，還是想要賺錢，只好紛紛推出外帶餐。

高雄知名以佛頭為招牌的火鍋名店《天水玥》，特別訂製鍋類容器，推出防疫快閃獨享即食鍋，有經典海鮮、豬肉、牛肉三種口味，以及不到千元多人防疫套餐，其他單點品項，也有來店自取79折優惠，讓民眾外帶回家，就能享用美味鍋物料理。同時為了方便民眾取餐，也提供全台少見鍋物「得來速」服務，消費者外帶取餐時，可先告知服務人員車子型號、顏色與車牌，將有服務人員親自將鍋物送到車旁，讓消費者免下車，外帶取餐方便又安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄餐廳紛紛推出外帶餐，另外還有外帶折扣，要度過「無法」內用的疫情期間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另一間高雄高檔日本料理《墨吉》，從即日起到六月底，也推出防疫快閃優惠，消費者只要來店自取，包括燒肉丼、嫩牛蒜香丼、相撲燒鳥丼、握壽司、一品壽司等，10種精選餐點套餐，附沙拉、茶碗蒸、鮮魚味噌湯，均一價只要250元，用精緻美味防疫餐盒，提供消費者滿滿元氣。

還有一家以活蝦料理為主的《全海岸活蝦》，也是推出了外帶8折，餐廳賴老闆表示去年好不容易撐過第一波的疫情影響，還得靠員工體諒才能繼續開到現在，所以這一次疫情嚴峻，雖然三級警戒無法內用餐點，的確對生意是一大考驗，而推出外帶折價，就是加減賺，至少能夠有進帳平衡人事費用，盡量不要裁員。

▲高雄餐廳紛紛推出外帶餐，另外還有外帶折扣，要度過「無法」內用的疫情期間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

女孩想要的都在這

【相關新聞閱讀】

澎湖疑染疫婦是月嫂！親友驚曝：發病前在台北月子中心工作3天

快訊／澎湖疑染疫婦搭華信航空 高雄起飛同機14旅客居家隔離

澎湖疑染疫婦插管送加護！指揮中心未列確診 縣府再公布足跡