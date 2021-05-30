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奎山起底「董事會政商人脈雄厚、校友影響力大」！這些名人都讀過這

學雜費30萬！直擊奎山中學「校門沒招牌」超低調　創辦人大有來頭。（圖／東森新聞）

▲奎山中學學雜費30萬元起跳。（圖／東森新聞）

記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴重，全台更是進入三級疫情警戒，高中以下各級學校都停課至6月14日，教育部也說畢業典禮要停辦，但台北市奎山私校29日卻遭附近住戶投訴，校方不僅不暫停典禮，還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」，甚至教育局都親自到場制止仍不甩，讓大批網友火氣瞬間上升。私校工會分析很多私校「董事會政商背景雄厚」， 有時才會無視規定。

台北市教育局指出，事前有收到訊息，因此28日就不停跟學校溝通，當天更是親自派人到場制止，沒想到該校執意舉辦，這讓台北市長柯文哲昨天氣到說，竟然敢漠視防疫規範，明目張膽違反防疫規範，結論，先罰30萬，再送教育局懲處，「防疫階段，任何人都不能耍大牌」。

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▲▼奎山照辦畢典。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）＊應轉自Gangs of Tian Mu 天母幫，但原文已刪

▲奎山照辦畢典，附近住戶怒投訴。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）＊應轉自Gangs of Tian Mu 天母幫，但原文已刪

《ETtoday新聞雲》昨天詢問校長吳正東，他表示，「學校沒有辦」，他們是私立學校，董事會就是老闆，他起初並不知道有畢典一事，一直到昨晚教育局打電話給他，說有人檢舉他才去了解。他坦言，董事會堅持要辦活動，他已經有溝通過了，說應該要遵守政府規定不要辦理，聯繫到半夜3點鐘，但畢竟「校方沒有決定權」，所以也沒轍。

此事引發各界議論，不少人好奇，到底這所位於台北市北投區的私立學校是有何能耐不甩防疫？背景又如何？該校是1963年由蔣經國愛將王昇的妻子王熊慧英創辦，2015年，奎山國中與奎山小學合併改制為「台北市私立奎山實驗高級中學」附設中學部及小學部，蔣家第四代蔣友柏、蔣友常、新光集團吳東賢的三位子女吳昕紘、吳昕嬡、吳昕恩都是奎山中學的校友。

學雜費30萬！直擊奎山中學「校門沒招牌」超低調　創辦人大有來頭。（圖／東森新聞）

▲尤榮輝表示，該校「董事會政商背景」、和「校友實力」都很雄厚。（圖／東森新聞）

而奎山中學學費不便宜，學雜費30萬元起跳，據了解，因奎山中學背景特殊，尤其董事會黨政關係密切，可以說是政商實力、社會人脈等關係都非常雄厚，培養的子弟都是政商名流或富二代。私校公會理事長尤榮輝受訪提到，北市部分私校「董事會政商背景」、和「校友實力」確實都很雄厚，培養的子弟都來自政商名流或富二代，校友影響力很大。

尤榮輝認為，此事件凸顯「私校法」有很大問題，也就是事情發生，只罰學校不罰個人，頂多扣除學校補助款、減少招生名額除，但對不少私校而言根本不痛不養，此法是過時法令，有必要修改，而不是只裁罰學校，要罰違反法令的董事長或校長，較能夠遏止學校做出違法的事。至於吳正東說，「校方沒有決定權」，是董事會堅持要辦，尤榮輝說，不能因為這樣就避責，主辦權責是在校長，不是在董事會，有違法疑慮校長還是要負責任。

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