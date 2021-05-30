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桃園306所學校畢典283校線上辦理　傳統市場加強稽查戴口罩

▲桃園306所學校畢典283校線上辦理　

▲市長鄭文燦說明防疫對策。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

教育部規定取消畢業典禮或改為線上辦理，桃園市長鄭文燦30日於防疫會報指出，桃園市各級學校共計306所，其中23校（8%）暫停辦理、283校（92%）改為線上辦理。另關於桃園學校及幼兒園確診案件，截至目前為止共計13個師生及廚工確診，12個學校或幼兒園必須進行防疫作業，已採檢1017人，已知結果986人為陰性。

衛生局長王文彥也表示，截至昨（29）日為止，桃園市確診案件共計424例確診。由於昨天居家隔離大量解隔，因此居家隔離人數降至1,448人。目前桃園新增個案多為與確診者接觸的二次感染，包括家族內感染以傳統市場、登山健行步道、工地等戶外場所，呼籲民眾落實戴口罩、不群聚等防疫措施。

因此，市長鄭文燦也表示，在防疫三級警戒管制期間，民眾仍有採購生鮮蔬果及民生必須品需求，由於傳統市場人潮較多，可能成為潛在傳播鏈，因此除原有的市場口罩稽查業務外，請經發局及區公所等市場管理相關人員組成傳統市場專案小組，在全市50個公民營傳統市場，針對「戴口罩、禁內用、不群聚」三個重點進行加強稽查。

鄭市長呼籲市民到市場採買時，以「快買、少停、一次購足」原則，減少在傳統市場的停留時間。此外，觀旅局亦將結合區公所人力成立登山步道專案小組，加強稽查戴口罩、不群聚等原則，若登山步道有攤販，同樣納入稽查範圍。

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