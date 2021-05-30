學雜費30萬！直擊奎山中學「校門沒招牌」超低調　創辦人大有來頭

記者陳俊宏／綜合報導

這次惹出爭議的台北市私立奎山中學是一間私立雙語實驗學校，在當地非常低調，連學校招牌都沒有，已故創辦人王熊慧英女士是當年權傾一時的王昇將軍夫人，因此奎山中學曾被外界譽為集黨政軍、權貴平民於一身的貴族學校，學雜費30萬元起跳。校友表示，校方對在校學生是極為照顧。

新冠肺炎持續延燒，教育部日前已下令各級學校畢業典禮應暫停實體辦理，改由線上方式執行。位於北投區的奎山高級實驗中學附屬國中部，29日竟仍照常舉行畢典。

台北市長柯文哲表示，校方竟敢漠視防疫規範，明目張膽違反防疫規範，先罰30萬元，再送教育局懲處，「防疫階段，任何人都不能耍大牌！」

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▲▼奎山中學外觀古老清幽，是棟藤蔓爬滿紅牆的老建築，身處巷弄內，校門沒招牌。（圖／東森新聞）

台北市教育局指出，對該校辦理實體畢業典禮，經勸阻後仍執意辦理，將依相關事證，依《傳染病防治法》處以最高30萬元罰鍰，並依《私立學校法》等相關規定給予減招或相關處分。

《東森新聞》直擊，奎山中學外觀古老清幽，是棟藤蔓爬滿紅牆的老建築，身處巷弄內，校門沒招牌，低調到不行，要不是這回惹出風波，很多人經過這裡，根本不知道這是一所學校。

奎山中學創立於1963年，已逝創校人王熊慧英女士是王昇將軍夫人，學制從幼稚園到高中，採雙語小班實驗教學制，當年奎山曾號稱集黨政軍、權貴平民於一身的貴族學校，蔣家第四代蔣友柏、蔣友常、新光集團吳東賢的三位子女吳昕紘、吳昕嬡、吳昕恩都是奎山中學的校友。

由於是私立辦學，因此奎山中學學費也不便宜，學雜費30萬元起跳。當年曾念過這所學校校友受訪表示，校方對在校學生是極為照顧，「滿在乎學生的，因為它們人少嘛，所以比較容易照顧到所有人，老師教的都很好。」