　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「台灣進過期疫苗」　蘇貞昌Twitter帳號下方出現假訊息

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，28日23時許行政院蘇貞昌院長官方Twitter帳號下底下出現1則訊息，指摘政府疫苗品質有問題：「大家千萬不要打這批疫苗，這批疫苗因為溫度儲藏超過標準，已經失效，別人都不要了才給了台灣……」，言論嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，經查發現上述涉案IP位址疑似來自境外，其留言用字遣詞多為英文，中文語法則有大陸用語，研判係有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽不實之言論，惡意扭曲及醜化台灣防疫作為，打擊民眾防疫士氣。

▲行政院長蘇貞昌推特帳號下方出現大陸網軍PO假意情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院長蘇貞昌推特帳號下方出現大陸網軍PO假疫情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

針對對岸網軍散播這則不實訊息，刑事局證實，目前正持續積極偵辦中，警方呼籲民眾對疫情相關之防治措施，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準，如接獲來源不明、未經證實之流行疫情資訊，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播轉傳，以免觸法，散播疫情假訊息最高可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

▲行政院長蘇貞昌推特帳號下方出現大陸網軍PO假意情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院長蘇貞昌推特帳號下方出現大陸網軍PO假意情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

民眾如發現疑似假訊息可先透過「疾管家澄清專區」 、「台灣事實查核中心」、「Line訊息查證」等網站查詢，對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞妨害台灣防疫工作。

【相關新聞】

快下班了！全台分區停電號誌失靈　警、義交總動員維護交通

萬華阿公店情慾交流成防疫破口　「萬華茶室文化老街」驚曝真相

快訊／北市中山區套房驚爆命案！女陳屍浴室　遭割頸殘忍殺害

 
ET快訊
快訊／蘇貞昌拍板：國小以下1萬元補貼　6／15後發放
BNT「已獲我國緊急授權」文件遭刪！　指揮中心回應了
快訊／基隆開第一槍！上傳統市場看身分證尾數　林右昌：管不好怎
快訊／蘇貞昌拍板：新生兒皆可領1萬元！　條件曝光
快訊／基隆公墓爆命案！　釀3人死亡
柯文哲曝接到「科技業大老」電話！今四級兵推：停課容易停工難
可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒！柯P判斷台北很準
薪水剩6成！他揭澳洲「封城5個月」真實狀況：確定心態不會崩？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我們打自由搏擊！」人力仲介公司同事酒後互毆　1人傷重送醫

新莊男和鄰居大吵！不戴口罩還持鑰匙劃傷警...通緝犯身分曝

快訊／北市大同警備隊1警員確診　同事安排快篩駐地大消毒

快訊／基隆堵南公墓命案！弟「持刀殺哥嫂」後墜樓輕生…釀3人死亡

全台23警確診！北市爆3高階警官插隊　醫護「只看服務證」成漏洞　

竹縣小吃店偷營業　架攝影機與警諜對諜！6男女無罩開趴被抓包

恐怖內輪差！單車騎士遭砂石車輾過命危　肇事駕駛沒停下：我沒發現

快訊／「台灣進過期疫苗」　蘇貞昌Twitter帳號下方出現假訊息

闖民宅喊「不給錢就要讓我爽」還先跑廚房拿沙拉油！她被壓床爆哭

台北橋蛇行變換車道害女業務重摔險截肢　騎士判賠77萬

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

「我們打自由搏擊！」人力仲介公司同事酒後互毆　1人傷重送醫

新莊男和鄰居大吵！不戴口罩還持鑰匙劃傷警...通緝犯身分曝

快訊／北市大同警備隊1警員確診　同事安排快篩駐地大消毒

快訊／基隆堵南公墓命案！弟「持刀殺哥嫂」後墜樓輕生…釀3人死亡

全台23警確診！北市爆3高階警官插隊　醫護「只看服務證」成漏洞　

竹縣小吃店偷營業　架攝影機與警諜對諜！6男女無罩開趴被抓包

恐怖內輪差！單車騎士遭砂石車輾過命危　肇事駕駛沒停下：我沒發現

快訊／「台灣進過期疫苗」　蘇貞昌Twitter帳號下方出現假訊息

闖民宅喊「不給錢就要讓我爽」還先跑廚房拿沙拉油！她被壓床爆哭

台北橋蛇行變換車道害女業務重摔險截肢　騎士判賠77萬

「我們打自由搏擊！」人力仲介公司同事酒後互毆　1人傷重送醫

AirPods Pro 2擬優化「運動與健康監測功能」！　最快明年推出

賠償金談不攏「差額數億美元」！　埃及法庭推遲長賜號賠償案審判

G4戰力拉警報！　獨行俠唐西奇、湖人戴維斯因傷出賽存疑

香港財政司長：港發展停滯10年　政治爭拗窒礙治理

陳庭妮PO照「甜依劉冠廷」　不捨分隊少一位：一覺醒來都變了

新莊男和鄰居大吵！不戴口罩還持鑰匙劃傷警...通緝犯身分曝

影／白目男進超市拒戴口罩！遭職員揮拳爆頭圍毆　網嗨翻：打得好

星・變美／「腿精」楊冪的瘦腿絕招！每天必做3運動　10分鐘就有效

Audi主力A4大改款資訊曝光　性能車RS4也將迎來電動化？

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

社會熱門新聞

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

網約D級正妹來50歲大媽　高雄男無奈改半套　

高雄8男3女無罩爽玩水　總罰金66萬起跳

即／基隆堵南公墓旁命案！弟持刀「殺死哥嫂」後墜樓釀3死

北市警打3200支疫苗　傳3線1督察+警政署秘書搶打

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

新竹婦不戴口罩　害通緝夫被抓

快訊／通化夜市咖啡店大火 緊急疏散6住戶

草屯分局僅20劑AZ竟「官大先打」　基層大怒

高雄2.1萬疫苗　僅給一線警500劑

闖民宅喊「不給錢就要讓我爽」　她爆哭

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

最年輕死者！　36歲新北男死因出爐

更多熱門

相關新聞

BNT已通過我國緊急授權　CDC刪文

BNT已通過我國緊急授權　CDC刪文

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，疫苗進口需要藥證，我國曾與德國輝瑞洽談購買BNT，最後未能成功簽約，也未執行後續審查。不過眼尖網友發現，疾管署官網上「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」中，明白寫著「（BNT）已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用。」而該檔案今（30）日上午已被刪除。

門診數驟減3到5成...名醫也難敵疫情

門診數驟減3到5成...名醫也難敵疫情

抹黑高端疫苗？他曝：看台美合作不爽

抹黑高端疫苗？他曝：看台美合作不爽

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

關鍵字：

新冠肺炎推特疫情蘇貞昌刑事局

讀者迴響

熱門新聞

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

快訊／「妖魔鬼怪天氣」出現！　中彰大雨閃電狂炸

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被提醒舞步

「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央

四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

快訊／彰化淹水了！　鹿港天后宮淹水畫面曝

雷／這是用血換的！《火神》6大爆哭點

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

彰化飆172毫米！淹水喊「划船了」　中南部9縣市豪大雨

更多

最夯影音

更多
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面