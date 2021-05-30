快訊／「台灣進過期疫苗」　蘇貞昌Twitter帳號下方出現假訊息

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，28日23時許行政院蘇貞昌院長官方Twitter帳號下底下出現1則訊息，指摘政府疫苗品質有問題：「大家千萬不要打這批疫苗，這批疫苗因為溫度儲藏超過標準，已經失效，別人都不要了才給了台灣……」，言論嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，經查發現上述涉案IP位址疑似來自境外，其留言用字遣詞多為英文，中文語法則有大陸用語，研判係有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽不實之言論，惡意扭曲及醜化台灣防疫作為，打擊民眾防疫士氣。

▲行政院長蘇貞昌推特帳號下方出現大陸網軍PO假疫情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）



針對對岸網軍散播這則不實訊息，刑事局證實，目前正持續積極偵辦中，警方呼籲民眾對疫情相關之防治措施，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準，如接獲來源不明、未經證實之流行疫情資訊，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播轉傳，以免觸法，散播疫情假訊息最高可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

▲行政院長蘇貞昌推特帳號下方出現大陸網軍PO假意情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）



民眾如發現疑似假訊息可先透過「疾管家澄清專區」 、「台灣事實查核中心」、「Line訊息查證」等網站查詢，對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞妨害台灣防疫工作。

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