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高端疫苗用「美國原型機」卻頻遭抹黑？　他曝：某些人不高興惹

▲▼美國,疫苗。（圖／路透） 

▲疫苗才能有效控制疫情。（圖／路透）

記者顏如玉／綜合報導

本土疫情爆發，只有等到疫苗才能控制，目前國產的「高端疫苗」已經進入臨床試驗，預計再一個多月就能投入實戰，不過此時卻傳出不少抹黑傳言，讓科學粉專《盲眼的尼安德塔石器匠》看不下去，發文直言「高端疫苗成功，台美合作成功，某些人不高興惹」。

《盲眼的尼安德塔石器匠》表示，在美國大力扶植莫德納(Moderna)研發時，也將同樣的原型送來台灣，雖然是以蛋白質的型式，但一路都證實這樣的設計十分可靠，因此由台灣自製生產的高端疫苗絕對會成功，只是時間問題。高端的成功，也代表著台灣、美國的成功合作。

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只是就在疫苗即將問世之時，卻開始出現不少詆毀、抹黑的消息，《盲眼的尼安德塔石器匠》表示，這些謠言有些是普通生長、有些卻非常明顯針對台灣，或針對民進黨、或針對指揮中心。

「背後動機又有很多，有些人就是看指揮中心不爽，恨不得槍斃陳時中，或是趁機刷存在感，滿足自己的虛榮心，藉機踢一腳；有些人不能讓民進黨執政下做出政績，有些人管你民進黨還什麼黨，就是不能讓台灣跟美國合作愉快。因此抹黑高端疫苗，一次就能滿足許多人共同的願望。」

《盲眼的尼安德塔石器匠》提到，對於疫苗、藥物本來就要謹慎看待，但當今的狀況，質疑沒有臨床試驗，背後心態就是藉口，「實際上就是不能讓某些事辦成，即使辦成也要讓你脫一層皮。」，另外附上新竹馬偕醫院聲明稿，提醒讀者不要盲從網路上的不實消息。

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