BNT疫苗「已通過我國緊急授權」　網友爆料燒一夜！CDC刪文了

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，疫苗進口需要藥證，我國曾與德國輝瑞洽談購買BNT，最後未能成功簽約，也未執行後續審查。不過眼尖網友發現，疾管署官網上「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」中，明白寫著「（BNT）已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用。」而該檔案今（30）日上午已被刪除。

今日凌晨多名網友在Dcard、PTT爆料，指疾管署上存在多篇文件證明BNT已獲得我國緊急授權使用。根據官網上標示的「2月26日」資料，內容提及BNT疫苗「已經通過WHO、歐盟、美國等先進國家緊急授權使用」，並無「我國緊急授權使用」相關敘述。但透過「網頁時光機」功能，回溯該頁面過往更新時間，可發現「4月27日」以前，疾管署針對BNT疫苗的簡介為「本疫苗目前已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」。

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此外，不少曾參與COVID-19疫苗接種的網友拿出紙本意願書，上頭列出國際3大COVID-19疫苗資料，包含AZ（AstraZeneca）疫苗、BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗和莫德納（Moderna）疫苗。BNT簡介如下，「本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用，適用16歲以上，採2劑肌肉注射，可預防95%有症狀感染之風險。我國ACIP建議兩劑接種間隔至少28 天。」

今日上午6點《ETtoday新聞雲》記者實際上疾管署網站找到一份「附件7-COVID-19疫苗接種須知暨意願書」，為紙本意願書的電子檔，核定日期為3月10日，針對BNT疫苗的描述也存在「及我國緊急授權使用」的字樣。不過約於上午10點左右，該文件已被移除。

指揮中心發言人莊人祥30日解釋，接種單說明文字是針對預採購的疫苗事先準備，原預期除原廠外，可以從COVAX分配獲得BNT，但後來確認COVAX這邊暫時無法分配到，所以更正文字敘述；目前食藥署尚未核准BNT緊急使用授權。

整起事件源於昨（29）日晚間，衛福部粉絲專頁貼出一篇闢謠文，指有媒體稱「陳時中沒告訴你的事？不只 BNT，AZ 和莫德納皆無藥證」為錯誤報導。文中提及，AZ、Moderna 已提供相關技術性資料，經食藥署、CDE審查及召開專家會議討論後，核准由疾管署專案輸入；BNT 疫苗目前未與我國簽訂採購合約，也未提供相關技術性資料向食藥署提出專案輸入申請。