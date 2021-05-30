市場採購人潮恐成防疫破口　北市中山警加強管制人流

▲因應疫情嚴峻、北市中山建國所警方30日一早就到濱江果菜市場管制採買人潮並進行勸導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，北市中山分局針對轄內易聚集人潮之傳統市場濱江果菜市場加強宣導防疫，建國派出所派出警力，從早上06時至中午12時，派遣警力以手持看板、防疫廣播等方式於市場出入口進行宣導，除針對宣導民眾、攤販依規定配戴口罩，另會同里長、市場管理處勸導採買民眾仍應保持社交安全距離，避免造成群聚感染。

▲因應疫情嚴峻、北市中山建國所警方30日一早就到濱江果菜市場管制採買人潮並進行勸導。（圖／記者張君豪翻攝）

另外警方也從市場採購民眾的動線著手進行管理，將針對民族東路410巷與民族東路410巷2弄口、以及民族東路410巷與龍江路356巷口，從兩處加強人流管控，以防疫情於傳統市場內蔓延失控。

中山警方表示：目前疫情嚴峻，民眾應避免非必要之外出活動或集會，倘若外出一定要戴好口罩並保持社交距離等防疫措施，持續貫徹防疫政策，積極配合各項防疫工作，共同努力防堵疫情傳播。

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