全台23警確診！北市爆3高階警官插隊　醫護「只看服務證」成漏洞　

▲台北市外勤警消頻傳染疫，消毒人員對消防員辦公區域展開徹底消毒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）防疫進入社區感染期，近日41萬劑AZ疫苗抵台、其中有15萬劑分配到全國各縣市，陳時中強調雙北第一線警察一定打的到，台北市政府29日宣布將有3200支疫苗給派出所、交通分隊外勤第一線同仁優先施打、但靠北警察臉書有PO文揭發亂象包含台北市2名三線一星駐區督察、還有警政署署長室某專員，都並非基層警員，卻趁這波防疫專案鑽制度漏洞跑去排隊施打。

▲台北市警啟動基層警施打疫苗防疫專案，但卻有警政署署長室秘書跑去施打。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警政署29日統計，全國警察機關有23人確診，包含台北市警局11人、新北市警局9人、台中市警局1人，刑事警察局1人、高雄市警局1人，全國警員居家隔離111人，自主健康管理84人；基層抱怨因為疫情人心惶惶加上警方在社區防疫工作上一定是第一批跟確診者、隔離者接觸的首要對象，染疫風險相對增加，基層警消必然是防疫優先施打對象，但卻出現非外勤的高階警官，與基層搶打疫苗的情況。

知情警員透露，亂象關鍵在於施打疫苗的台市聯合醫院醫護人員，在幫北市警施打疫苗時只看警察服務證，市警局並未提供外勤基層警員、符合這波施打疫苗資個的警員名單，醫護看服務證也未核對警職人員服務機關是否是台北市警局外勤警員，才會讓這批3200支供派出所、交通分隊外勤基層施打的疫苗，成為高階警官「插隊」的便捷途徑。

台北市警局防疫專案29日13時公布，14時就打第一梯次，卻因沒有針對施打人員名單造冊給醫療院所產生「高官搶基層疫苗打」亂象，也因為臨時通知造成部分警分局派出所勤務大亂，加上上百名警員在醫院排隊等候，等於直接群聚也添增染疫風險。根據警政署統計，全國警察機關到29日18時已有8000多名警員施打疫苗，警政署允諾會爭取更多疫苗員額及充足防疫裝備，支持第一線工作的基層警員。

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