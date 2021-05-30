法演唱會封測！5000人「無社交距離」狂歡　研究病毒傳播風險

▲法國巴黎舉行5000人演唱會實驗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國公共衛生部29日進行了一場大型實驗，免費讓5000名觀眾在密閉空間聽演唱會，測試在戴著口罩但沒有保持社交距離的情況下，新冠病毒的傳播風險有多高。

根據《美聯社》報導，法國公共衛生部和巴黎公立醫院合作，在巴黎雅高酒店體育館（AccorHotels Arena）舉辦一場室內演場會，邀請5000名觀眾免費入場，且年齡限定在18歲至45歲間，在演唱會開始前先進行兩次病毒檢測，結束後再進行一次，目的就是為了測試在戴著口罩，但沒有保持社交距離的情況下，新冠病毒的傳播風險有多高。

#Concert test en #France : c’est le jour J pour à Paris ! Le concert test "grandeur nature" du groupe #Indochine a débuté ce samedi soir à l'#AccorHotelsArena . Précisions sur place avec Océane Goanec. pic.twitter.com/4rwYRncJNa — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) May 29, 2021

法國從2020年初開始就禁止舉辦類似活動，所有藝文活動場所都必須關閉，但隨著疫苗接種率提高，防疫措施也正逐漸鬆綁。截至27日為止，法國已有2300萬人施打了第一劑疫苗，占全成年人口的44％，還有1000萬人已完成兩劑接種，該國目標是在6月15日前將第一劑的接種數提高至3000萬人。

根據法國衛生部29日通報，該國確診數新增1萬675例，累積達565萬7572例，排名全球第四，僅次於美國、印度和巴西。另外新增68人死亡，病歿人數達10萬9358人。

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