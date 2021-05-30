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「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央　網嗨喊：好爽好療癒

▲▼柯文哲出席防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲柯文哲近日出席防疫記者會，會上瘋狂爆出「驚句」。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者柯振中／綜合報導

近日台灣本土疫情嚴重，台北市長柯文哲每天召開記者會，除了報告疫情狀況，也時常噴出許多金句，造成網路轟動。《ETtoday新聞雲》為您整理，柯文哲近日在疫情指揮記者會、臉書等場合上說出口的金句。

我最擔心的就是政治凌駕專業，比如哪個立委來關說

華航疫情爆發後，柯文哲7日表示，「我最擔心的就是政治凌駕專業，比如哪個立委來關說」，害怕專家因此被呼攏過去，結果出事後無人認帳。

有時候去清消，根本是做給大家看的

柯文哲10日前往台北市議會進行專案報告，被問及「確診者足跡公布標準為何」時曾說，他以前就主張公開、透明，但中央是由專家決定是否公開，問題是已經拖了一段時間，「有時候去清消，根本是做給大家看的。」

來篩檢不會把你抓起來

萬華群聚案爆發以後，柯文哲14日說明，希望在萬華區工作、沒有身份證的5萬名外籍勞工來篩檢，並且提供「特赦令」，不會因就醫而遣返，「來篩檢不會把你抓起來。」

▼柯文哲曾親身前往北市醫院，查看病床實際狀況。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

考完試待在家不要出去玩

由於本土疫情持續延燒，加上國中三年級的學生會考剛結束，雙北宣布國三、高三生停課，柯文哲16日就發文呼籲，希望參加會考的同學，「考完後請待在家，沒事不要外出，不要像聯考完到處玩。」

嚴肅比中指

柯文哲15日召開疫情記者會，在會議上細數「防疫3原則」時，無意間比出中指，造成許多轟動，也有許多網紅爭相模仿。

應進行自動自發封城

柯文哲17日表示，某些地方的社區感染達到10％時，「其實我們應該要進行自動自發封城」，民眾沒事就待在家，先將活動降下來，別再讓確診人數上升。

不要再比了…

柯文哲17日召開疫情記者會，再度在會議上細數「防疫3原則」，一不小心又差點比出中指，還好趕緊說了句「不要再比了」，才沒有又比出來。

▼柯文哲在疫情記者會上細數「防疫3原則」，不小心比出中指。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼柯文哲比中指。（圖／翻攝自YouTube）

沒有一場戰爭是靠防守贏的

柯文哲19日在臉書上號召離職醫護人員，一同加入防疫戰爭，並說「沒有一場戰爭是靠防守打贏的」，需要足夠的疫苗快速抵台灣，疫苗才是解決防疫戰爭的終極手段。

今天由不得你

柯文哲20日向聯合醫院下令，過去許多醫護不想打疫苗，但「今天由不得你」，所有醫院人員都必須接種，否則就像不戴鋼盔上戰場，包含院長到掃地人員、洗衣工，全部都要打疫苗。

a的n次方概念

柯文哲20日主張「a的n次方」，只要a的數值小於1，n次方以後就會無限趨近於0，只要民眾不群聚，減少飛沫傳染的機會，疫情傳播一陣子以後就會斷掉。

台灣版方艙醫院

柯文哲21日宣布，將防疫旅館分為三種，新增一種「防疫專責旅館」，會陸陸續續將大型防疫旅館轉換為此類，「坦白講，它就是台灣版方艙醫院。」

▼除了召開疫情記者會，柯文哲也會到第一線視察。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲▼柯文哲到第一線視察。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

居家上班不是讓你全家去玩

柯文哲23日在防疫記者會上說，雖然中央呼籲「非必要別出門」，但週末還是有許多人到陽明山，停課並非讓學生出門開Party，讓公務人員居家辦公，也不是「叫你全家開車到陽明山」，希望民眾沒事就待在家。

第一次聽到校正回歸，讓我開開眼界

「校正回歸」一詞引起台灣社會議論，柯文哲23日也說，他是第一次聽到這個名詞，書上也查不到在公共衛生學上該如何計算，希望中央能夠公布，數字是如何計算的，「讓我開開眼界。」

3天才出來，拖我時間

柯文哲24日表示，若民眾快篩後結果呈現陽性，PCR樣本就要優先送檢，「不能結果拖3天才出來，因為會拖我時間。」

我們萊豬吃了、軍火也買了，所以呢

美國在台協會處長酈英傑26日表示，總統拜登（Joe Biden）先前宣布，即將釋出的疫苗還在擬定如何分配，台灣的確診人數與全球相比，仍屬較低。對此，柯文哲怒轟，雖然不願批評另外一個國家的大使，但「萊豬也吃了，軍火也買了，啊所以呢？他的意思是說，你們才死11個而已，不算多」。

▼柯文哲痛批「萊豬吃了、軍火也買了」，疫苗還是沒來。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

阿達馬孔固力

中央流行疫情指揮中心28日公布，全國仍有7,380張空床，北市則有682張空床。柯文哲一聽痛批「阿達馬孔固力（腦袋裝水泥）」，中央只拿著報表公布數據，但只要有點常識，就知道不可能還有幾百張空床。

任何人都不能耍大牌

教育部日前下令，各級學校暫停辦理實體畢業典禮，但台北市奎山中學29日照常舉行畢典。柯文哲29日怒轟，先罰30萬，再送教育局懲處，「防疫階段，任何人都不能耍大牌。」

砸6300億紓困，不如花600億買疫苗

柯文哲29日說明，全世界已經施打近18億劑的疫苗，意味著疫苗已十分成熟，台灣並非沒錢買，與其花起千億紓困，不如拿出十分之一，「抽600億買疫苗，就把這個事情解決掉。」

▲▼ 。（圖／YouTube／柯文哲）

▲談到病床問題時，柯文哲痛批「石崇良」講幹話，還作勢砸病歷。（圖／YouTube／柯文哲）

綁樁腳也不用這麼多錢

行政院日前推出紓困4.0計畫，希望能藉此提振內需。柯文哲29日則回應，「綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」，不如抽百分之十的金錢來買疫苗，就能解決事情。

你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去

受到疫情影響，雙北醫療量能緊繃，中央、地方對病床數的看法也不一。衛福部常務次長石崇良29日說明，會出現這種落差，可能是台北市沒有掌握好。柯文哲一聽氣炸，直接在會議上開噴，若他還在台大當柯P，石崇良還在急診處，「你還敢講這種幹話，我早就病例就砸過去了，實在是鬼扯。」

中央別在辦公室看報表下政策

針對病床空床數量的問題，柯文哲29日表示，房間轉換需要時間，不是用嘴巴講一講，房間就會自動乘以二，「中央官員不要在辦公室看報表，雙北醫療狀況你不清楚嗎」，希望不要再在辦公室裡吹冷氣、看報表，就決定政策。

事實上，每當柯文哲噴出金句時，網友反應都相當激烈，尤其是29日「你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去」出現時，更是引起一片熱議。

不少網友留言回應，「看台北市的防疫記者會，怎麼說…異常舒壓」、「挺療癒的，喜歡這種style,有話直說，憋著太難受了」、「阿伯好好保重身體，雖然很喜歡聽你說實話，但好怕你血壓升高」、「果然還是第一線醫護出身的才知道實際情況。」

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