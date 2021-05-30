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疫情燒不停！遊覽車「訂單全沒了」　觀光產業恐掀倒閉潮

▼ 全台首次遊覽車環島，證明國內旅遊相當安全。 （圖／民眾張眾奉提供）

▲遊覽車去年發起環島之旅，證明國內旅遊相當安全，不料今年疫情更加嚴重，生意幾乎斷崖式報銷。（資料照／民眾張眾奉提供）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情持續延燒，全台升級三級警戒時間延長至6/14，遊覽車業首當其衝，訂單從5月15日後就斷崖式報銷。遊覽車客運商業同業公會全國聯合會副理事長林建宏表示，現在只剩少數交通車訂單，全台能跑的遊覽車不超過100部，業者沒有收入，生活吃緊，若政府今年不繼續伸出援手，預期整個觀光產業會先從餐廳、遊覽車、旅行社接連爆發倒閉潮。

林建宏指出，在這波疫情影響之下，遊覽車業現在基本上就是停擺，學校交通車、戶外教學、公司行號出遊、進香活動等等訂單都取消，唯一有在跑的只剩下接送工廠員工上下班的交通車，但這個數量很少，全台頂多就100部以內。

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很多遊覽車業者不僅沒有收入，還要背負龐大的車貸，生活壓力很大。林建宏認為，去年還有國旅可以支撐，但今年政府如果沒有更大規模伸出援手，預估觀光產業會先從餐廳、遊覽車最先倒，因為這些產業都還要負擔店租、車貸的壓力，再來就是換以人力成本為主的旅行社。

交通部偕同執法單位進行遊覽車聯合稽查，確認車上設備、逃生門機制。（圖／記者賴文萱攝）

▲遊覽車業還有6成的車主車屬帶車靠行自營業者，屬於更薄弱的個體戶，已聽聞車主走投無路，轉向地下錢莊借款。（圖／記者賴文萱攝）

林建宏表示，大部分遊覽車車主的車貸，絕大部分是跟租賃公司借，但這些租賃公司是營利單位，主要借銀行低利，再去貸款給車主，賺取中間價差。不過，遊覽車業的主管機關是交通部，沒辦法去管經濟部底下的私人企業，這一定要跨部會協調經濟部、金管會等協助，遊覽車公會預計下周拜會行政院長蘇貞昌，轉達基層的聲音，看看有沒有辦法獲得利息展延等方式幫忙車主。

至於暑假訂單狀況，林建宏分析，大家對疫情現在都很保守，因為食衣住行育樂，一定要先滿足前面幾項，民眾才會想到育樂，如果疫情好轉，也要有1-2個月預備期，大家才能放心出遊，目前對暑假解封機率也沒什麼信心。

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