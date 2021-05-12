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「6月底前訂單全沒了」　遊覽車業喊要薪資補貼：每人每月2萬

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，1日傳出遊覽車司機出現發燒症狀。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲國內本土疫情擴大延燒，全台不少縣市也緊急宣布停辦畢旅、戶外教學等，遊覽車一夕之間爆發退訂潮。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情擴大延燒，全台不少縣市也緊急宣布停辦畢旅、戶外教學等。受到這波疫情影響，遊覽車一夕之間爆發退訂潮，幾乎6月底前訂單全被取消，生意直接狂掉8-9成。中華民國遊覽車公會全聯會表示，遊覽車業受到很大衝擊，希望交通部研擬對策協助，並建議應給予相關人員薪資補貼每人每月2萬元等。

新北、宜蘭昨天一口氣爆出7例個案外，今天也傳出基隆市新增確診案例，國內疫情警戒恐怕升至第三級，除了有縣市宣布停辦畢旅、戶外教學等活動，也讓民眾人心惶惶，取消出遊行程。中華民國遊覽車公會全聯會副理事長林建宏表示，先前部桃事件就讓遊覽車生意掉了4-5成，昨天本土案例一爆發，一夕之間生意狂掉8-9成，幾乎6月底前的訂單全被取消。

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中華民國遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞指出，目前疫情持續擴大，跟交通部相關單位討論，這樣的情況下不只本業會受到很大衝擊外，其他相關產業也是會面臨衝擊，遊覽車業營運成本與負擔比旅行社損失更為慘重。

全聯會建議，由於遊覽車業需要負擔專業技術的駕駛人、行政人員、租用停車場、車輛貸款、車輛折舊等.，希望交通部盡快研擬對策協助，包含人員薪資補貼含司機每人每月2萬元；停車場、辦公室、水電補助每月5萬；減免燃料稅、牌照稅一年。

全聯會強調，現在全台遊覽車公司920家，從業員含司機2萬人，呼籲交通部眼裡不能只有旅行社產業，必須正視遊覽車業也是觀光產業及安全把關的重要一環。

▲▼宜蘭驚爆5確診，防疫消毒總動員。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭驚爆5確診，防疫消毒總動員。（圖／記者游芳男翻攝）

今聽到指揮中心指揮官陳時中說國內疫情警戒將升至第三級，林建宏說，現在唯一剩下1-2成的運量就只剩校車跟工廠上下班的交通車，如果疫情更嚴重，恐怕就會停班停課，等於遊覽車生意完全歸零。

遊覽車業者大部分都是貸款買車，以新車來說貸款要800-900萬，舊車也要100-200萬，林建宏說，沒有生意繳不起貸款，車輛就會被典當，生財工具被剝奪，到時候就會有一波遊覽車倒閉潮。

林建宏說，去年疫情剛開始嚴峻的時候，政府還有提供低息貸款或利息展延、稅金減免等，結果今年政府完全忘記遊覽車業，連稅務都沒有補貼，昨天交通部也只提到下半年還會補助旅行社，他感覺遊覽車業的尊嚴深受打擊，直言政府荒腔走板。

林建宏呼籲，如果這波疫情持續擴大，政府去年的做法要通通重來一次，希望幫助業者度過難關，因為這不僅僅只影響遊覽車業，車子若被退訂，旅館、餐廳也都會連帶被取消，導遊、領隊也都不用上班了，各行各業都在受傷中。

另外，他也說，現在已呼籲業者配合指揮中心指引做好防疫，受到疫情影響，絕大部分業者都沒有跟消費者收取相關費用，全聯會將把各業者退訂事實跟金額列舉出來，不排除召開記者會，希望政府能予以重視。

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