向地下錢莊求助！遊覽車業者嘆「坐吃等死」：盼延長貸款還款時間

▲因為新冠肺炎疫情影響，遊覽車業者沒有生意，只好將車停滿停車場。（圖／記者張凱喨攝）

記者李宜秦／台北報導

本土疫情大爆發，國旅活動停擺，遊覽車也連帶大受影響，遊覽車發展協會理事長李式嘉表示，去年疫情爆發時，大家都還有一些老本可以當存底，然而今年這波疫情來得又急又快，業者措手不及，現在的狀況可說是坐吃等死，他無奈表示，只希望政府能協調融資貸款公司，延後還款時間。

李式嘉表示，遊覽車業本來就是一個燒錢的行業，屬於大投資、小收入，然而這五年來接連受到大陸禁止出團、國際新冠肺炎爆發、本土疫情爆發等衝擊，業者已經不堪一擊，上一波疫情來的時候，大家還有存底支撐，如今又來一波疫情，且還更嚴重，許多業者都只能坐吃等死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李式嘉指出，遊覽車如今只能擺著曬太陽、燒錢，就算想賣也賣不出去，沒有客人可以載運的遊覽車等於廢鐵。他認為，所有的癥結點就是我國疫苗普及過慢，才會演變至現在的局面。

▲遊覽車公會呼籲，希望政府延長貸款還款時間。（圖／記者陳家豪攝）

李式嘉表示，過去已經喊話無數次，希望政府協調融資貸款公司，然而結果都不盡理想，雖說希望政府可以補貼業者營運損失，但這些紓困金都是杯水車薪，難以打完這場長期抗戰，消極大嘆「現在只求能多呼吸兩口罷了」。

遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，如果政府不趕快出手拿出救命錢紓困，及出手協助遊覽車業貸款與銀行、租賃業協商讓業者有緩衝機會，恐怕造成的不只是倒閉潮，還會直接影響的是每一個員工與900多家業者家庭生活。

魯孝亞說，已有聽到這些靠行車輛車主走投無路，部分轉向地下錢莊借款求最後的生存，這樣的事情政院再不積極出面協助跨部協商，將來都會是一個社會問題。公會呼籲，希望政府提出紓困貸款方案，應再給經營業者能夠二次貸款優惠紓困，並延長還款期限至7年。