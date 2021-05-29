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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央砸千億紓困　柯文哲籲「挪一點買疫苗」：綁樁腳也不用這麼多錢

▲▼柯文哲、黃珊珊、璩大成27日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，政院日前推出紓困4.0計畫，盼藉此提振內需市場，協助受創的產業度過疫情風暴。但台北市長柯文哲29日指出，與其紓困要花幾千億，不如「抽1/10，600億買疫苗，就把事情解決掉」、「綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」。

台北市長柯文哲表示，自從部立桃園醫院開始一直到華航、諾富特，病毒已經進入台灣，而且還是變種病毒，一放鬆就會燒起來。我的建議是，維持目前局面，趕快把疫苗全面打，「夜市餐廳關兩周可以，撐3個月是極限，一放鬆、開放，疫情會爆發」。

柯文哲提到，既然全世界接近18億劑的疫苗打過，代表是很成熟，台灣也不是沒有錢可以買；接著柯話鋒一轉，「與其紓困要花幾千億，去年就花2100億，現在要花到6300億，不如抽1/10，600億買疫苗，就把事情解決掉」。

柯文哲表示，小錢買疫苗、該解決的不解決，「綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」，你開6千億綁樁腳，乾脆抽1/10買疫苗把這問題解決掉。

「現在一放鬆疫情就爆發回去，我也不贊成，但是拖久了，台灣經濟也受不了。」柯文哲說，與其花6千多億搞什麼紓困，不如挪一筆錢，把國際上買得到的疫苗，全世界有18億的疫苗打掉，台灣要買個500萬劑不難，台灣也不是沒有錢，做該做的事，不要老是想做奇奇怪怪的事情。

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