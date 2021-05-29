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金沙酒店風暴跨3縣市12染疫！3友喝到第3攤全中　桃竹各加1

▲鄭文燦市長強調4個即時，把防火牆築大一點，這樣的防疫的精準度會提高。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲鄭文燦市長強調4個即時，把防火牆築大一點，這樣的防疫的精準度會提高。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市疫情說明29日新增確診19例皆本土，年齡介於不滿10歲至60多歲之間，居家隔離人數：匡列統計中，其中金沙酒店再添1例，原為匡列酒客在今日確診，若再加外縣市，金沙酒店案總共已12確診。

▲▼ 桃園市疫情說明金沙酒店再增1位酒客確診。（圖／記者楊熾興翻攝）

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▲▼ 桃園市疫情說明金沙酒店再增1位酒客確診。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼ 桃園市疫情說明金沙酒店再增1位酒客確診。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市政府表示，今日有1個跟金沙酒店有關係的，不是酒店的員工，是外面的顧客，屬先前匡列的其中1位，今天確診，為年約50-60歲的男性酒客；如加計金沙酒店先前在桃園的5例，現已累計為6例。

另經查，桃園金沙酒店女風暴「外溢」部分，也有6例。起因於新竹案3440與苗栗案2011、新竹案2349等3人，於5月11日前往板橋區吉立餐廳、板橋喝桶海啤酒屋海鮮餐廳，下午4時50分至晚間9時續攤到桃園金沙酒店，除這3人染疫外，另造成新竹案3440的父母確診，而今天新竹再增1例案7522，也是案3440的親友，等於竹苗共6人確診。

桃園市長鄭文燦表示，疫情到現在為止，這個病毒的傳播力真的是非常的快速，感染力也很強，所以很容易在家庭的共同生活人產生傳播感染，因此必須所謂的擴大採檢、擴大隔離的政策，精準防疫的政策要4個即時，即時疫調、即時採檢、即時隔離、即時消毒，但在這個過程有可能會擴大，像龜山中隊這個是有擴大，像大家擔心的酒店群聚、感染，也是把匡列的範圍擴大，那目前有增加的1個人也是在匡列的範圍內，這個是也請所有參與防疫團隊的每一個同仁，都要秉持著這樣的精神，把防火牆築大一點，這樣的防疫的精準度會提高。

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