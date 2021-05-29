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快訊／柯文哲：北市昨晚開始醫療能量可以應付了

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布最新疫情，在北市方面，本土確診168例、校正回歸62例。台北市長柯文哲29日下午在台北市記者會上表示，北市估計防疫專責防疫旅館最終會達到1400床，醫院則會有1300床，加起來大概會有2700，若確診案例沒有爆發，目前這些床位足夠。柯文哲也說，目前從救護車沒在馬路跑來跑去來看，表示北市到昨晚醫療能量可以應付了。

▼柯文哲出席防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲柯文哲出席防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

針對台北市防疫旅館議題，柯文哲下午在台北市防疫記者會上指出，從臨床統計來看，新冠肺炎死亡主要集中老年人 ，50歲以下死亡的相當少，除非有慢性病、免疫不全的問題；為何50歲人要一定程度隔離？因為要防止他們傳染給老年人。

柯文哲表示，北市各類防疫旅館已增加到107家，共7536間房間，其中有7家旅館勇敢地專門收治快篩陽性的民眾，總共有1060張空床。

接著，柯文哲指出，北市估計防疫專責防疫旅館最終會達到1400床，醫院則會有1300床，加起來大概會有2700床。他認為，如果北市確診案例沒有爆發的話，在目前這狀態下，2700床的醫療能量應當是夠，目前就救護車沒有在馬路上跑來跑去，就表示大概台北到昨天晚上，醫療能量已經開始有辦法應付了。

但柯文哲也提醒，雖然封城嚴重傷害產業，但從國際例子來看，只要防疫措施一放鬆，疫情很快就會燒起來，因為社區內已經有很多潛伏感染源，所以疫苗還是最終解決方案，在目前自動自發的封城下，在最短時間內讓70％人口接種疫苗，達到群體免疫再解封。

根據北市最新統計，可收治新冠肺炎患者的醫院共計19家、負壓隔離病床167床、普通隔離病床165，預估今日專責病床可達960床，上述三類病床總計1292床。

北市府指出，北市可是收治新冠肺炎患者各類病床總床數，預計在5月31日時，可達1333床。至於空床數部分，目前有156床，其中140床為台北榮總於29日加開。

昨日衛福部公布最新專責病房數目，遭雙北市長質疑「數目對不起來」，衛福部次長石崇良29日表示，有關專責病房收治確診個案，昨日有一些數字計算差異，是因為房間數與床數計算不同，隨著隨著疫情發展，多數疑似個案已經是確診者，為了讓更多病人即時收到照顧，已經回歸到原本病床設置空間。

石崇良指出，目前雙北地區房間數，1378間，2836床，空床情形有320間、1500多床；加護病房方面，雙北開設447、空床97床；至於負壓隔離病房部分，雙北開設231床，只剩下43床。

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