連夜帶回實驗室！莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明

▲首批15萬劑莫德納疫苗下午抵達桃園機場，食藥署力拼於14日內驗畢並核發封緘證明書。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

15萬劑莫德納疫苗今（28）日抵台，衛福部食藥署晚間完成冷鏈查核與樣品抽取，並連夜攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，力拼於14日內驗畢並核發封緘證明書。

首次輸入之莫德納新冠疫苗共二批、計15萬劑，批號3002544有1萬4400劑、批號3002615有13萬5600劑，傍晚抵台入庫後，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並各抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，並在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室。

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食藥署表示，將會對莫德納疫苗進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，因食藥署日前已收到原廠提供試劑與標準品進行方法測試，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署力拼於6月11日前驗畢並核發封緘證明書，後續完成此二批共14萬8800劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

▼首批15萬劑莫德納疫苗下午抵達桃園機場，被放上盤櫃車載往海關通關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼莫德納疫苗。（圖／食藥署提供）