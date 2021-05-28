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快訊／彰化最新足跡！淨土「二水鄉」淪陷　溪湖四季百貨也入列

▲衛生局公布最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲衛生局公布最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局28日晚間公布最新確診者足跡有2處，其中一處是彰化淨土之一「二水鄉」，確診者曾於5月21日上午9時到10時到過武天宮，另一處則是5月25日傍晚6時到7時，在溪湖鎮的大型超市「四季百貨」。衛生局呼籲，若於上述時間曾到過這2處，身體出現不適請盡速就醫採檢。

彰化縣28日新增病例有9例，累積確診人數133 人，居家隔離人數1,403人，完成篩檢人數9,339人，陽性率為1.42%。今天新增的9例中，包括水果販賣商傳染鏈新增4例，以及台北返鄉家庭群聚新增3例，都是匡列的居家隔離的家屬發病，另有單一個案新增的2例，分別由台東縣與台中市通報案例，都由該地縣市政府公布足跡，所以下午沒有公布足跡史。

不過，今天晚間又出現2處足跡，這就表示明天將會有確診者，也會進一步匡列接觸者。自5月初爆發疫情至今，二水鄉、和美鎮分處南北彰二處「淨土」，如今確診者於21日上午出現在二水鄉武天宮，對純樸的鄉民而言，無異於是一大打擊。

▼彰化警方勸導戴口罩。（圖／彰化警分局）

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