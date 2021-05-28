台東太麻里、金峰鄉染疫重災區！饒慶鈴：劃設特定區全面普篩

▲▼台東縣太麻里及金峰鄉特定區域設置快篩站，提供鄉民全面普篩。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

全台新冠肺炎確診人數未見趨緩，台東縣內確診個案及匡列人數目前以太麻里及金峰鄉居多，縣長饒慶鈴指示，即日起提供太麻里及金峰鄉特定區域全面普篩，太麻里鄉北里村2至6鄰及金峰鄉新興村的鄉親可前往社區快篩站採檢，全縣28日起啟動13個鄉鎮市衛生所社區快篩站，希望盡早阻斷社區傳染鏈。

縣長饒慶鈴表示，目前太麻里及金峰鄉確診個案及匡列人數增加，縣府昨天已提前在太麻里鄉及金峰鄉設置社區快篩站，並請有需要且符合條件的鄉親務必前往篩檢，昨天一日篩檢量83人次，全部陰性。為讓鄉親免於恐慌，已立即指示衛生劃設小區域普篩，提供太麻里北里村2、3、4、5、6鄰及金峰鄉新興村的鄉親可以前往衛生所快篩站進行採檢，並請採檢的民眾全程配戴口罩、勿搭乘大眾交通工具，並保持適當距離，減少感染風險。

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臺東縣13鄉鎮衛生所也同步啟用社區快篩站，請有疑似症狀、有接觸活動史等民眾盡速預約，臺東市衛生所，電話：350757、卑南鄉衛生所，電話：382042、延平鄉衛生所，電話：561043、鹿野鄉衛生所，電話：551074、海端鄉衛生所，電話：931391、池上鄉衛生所，電話：862609、東河鄉衛生所，電話：896289、成功鎮衛生所，電話：851419、長濱鄉衛生所，電話：831022、大武鄉衛生所，電話：791143、達仁鄉衛生所，電話：702209，太麻里衛生所，電話：781220、金峰新興村活動中心，電話：772201（金峰鄉衛生所）。





臺東縣衛生局表示，昨天國軍化學兵及環保防疫消毒大隊也已針對太麻里、金峰鄉等地進行地毯式大消毒，防堵疫情擴散，希望讓鄉親安心，並請民眾沒事少出門，且外出須全程口罩戴好戴滿、勤洗手，為自已也保護他人健康。

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