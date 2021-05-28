　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瞎妹坐火車「無罩狂自拍」！發IG自誇「防疫破口」...網驚：她戴醫院手環

▲女乘客在台鐵上為自拍脫下口罩。（圖／翻攝Dcard）

▲女乘客在台鐵上為自拍脫下口罩。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續升溫，全國三級警戒延長至6月14日，規定只要出門就必須戴口罩，違者最重可罰1.5萬元。不過，有網友在台鐵自強號上目睹，有女乘客為了拍照而脫下口罩，更誇張的是，還在IG現時動態上發文註明自己是「防疫破口」，嚇得原PO立即向台鐵檢舉。貼文一出後，引起網友痛批，「台鐵硬起來列黑名單！」

有網友在Dcard以「在火車上拉下口罩只為拍照？」為題發文指出，昨日搭乘332次自強號回家時，目睹一名女乘客為了拍照而將口罩脫掉，甚至發現在IG限時動態上發文註明自己是「防疫破口」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女乘客在台鐵上為自拍脫下口罩。（圖／翻攝Dcard）

▲女乘客在台鐵上為自拍脫下口罩。（圖／翻攝Dcard）

原PO更質疑，該女乘客手上戴有醫院手環，不知道是不是剛從醫院出來，但因為車廂內沒有什麼人，所以不敢直接當面制止她，只能先傳簡訊給台鐵的檢舉專線，接著馬上更換車廂，並當面向車長舉報。

貼文一出後，立刻引起網友一面倒痛批，「台鐵硬起來列黑名單」、「還有那隻腳是直接踩在別人椅背上了嗎？」、「好可怕，平常也都依賴台鐵回家，疫情間還有這樣的人，真的會不敢坐欸」、「做好自己本分這麼難嗎」。

▼原PO立即發簡訊向台鐵服務專線舉報。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO立即發簡訊向台鐵服務專線舉報。（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
快訊／再增19死！今日增557確診「299例本土＋297例校
LIVE／新北36歲死亡、北市演練四級警戒　陳時中最新說明
自營作業者補貼3萬何時發？　勞動部給答案
加速紓困！10綠委連署：發1個月薪水「直接匯入帳戶」
紓困4.0「各縣市措施」懶人包！　對象、補助一次看
這批AZ是給醫護的！衛生所爆滿　一般民眾搶打排數百公尺
快訊／莫德納疫苗來台　AIT發聲回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠距體育課視訊運動「少一味」　師憂：沒互動感、資源不均

快訊／再增19死！今日增557確診「299例本土＋297例校正回歸」

幼兒園、安親班停課「錢都繳了」　新竹縣府公布退費原則

彰化縣8箭紓困！幸福貸款300萬1年免息　減稅費增訓練補助

「第一劑AZ第二劑莫德納」可嗎？前台大感染科醫師：是可行的

台東太麻里、金峰鄉染疫重災區！饒慶鈴：劃設特定區全面普篩

北榮再傳院內確診「住院病患染疫」　副院長：已上報指揮中心

雙魚資料快備份！12星座「水逆週運勢」曝：天秤小心功勞被收割

瞎妹坐火車「無罩狂自拍」！發IG自誇「防疫破口」...網驚：她戴醫院手環

確診者待檢疫所「第3天喘送醫插管」　名醫揭：死亡數持續增加

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

陳芳語揪林利豪甜唱西洋情歌❤　連飆《Shallow》《Listen》高音炸裂...狗嚇到

遠距體育課視訊運動「少一味」　師憂：沒互動感、資源不均

快訊／再增19死！今日增557確診「299例本土＋297例校正回歸」

幼兒園、安親班停課「錢都繳了」　新竹縣府公布退費原則

彰化縣8箭紓困！幸福貸款300萬1年免息　減稅費增訓練補助

「第一劑AZ第二劑莫德納」可嗎？前台大感染科醫師：是可行的

台東太麻里、金峰鄉染疫重災區！饒慶鈴：劃設特定區全面普篩

北榮再傳院內確診「住院病患染疫」　副院長：已上報指揮中心

雙魚資料快備份！12星座「水逆週運勢」曝：天秤小心功勞被收割

瞎妹坐火車「無罩狂自拍」！發IG自誇「防疫破口」...網驚：她戴醫院手環

確診者待檢疫所「第3天喘送醫插管」　名醫揭：死亡數持續增加

不斷更新／紓困4.0「各縣市措施」懶人包　對象、補助一次看

遠距體育課視訊運動「少一味」　師憂：沒互動感、資源不均

快訊／再增19死！今日增557確診「299例本土＋297例校正回歸」

美洲奧運棒球資格賽將開打　台灣球迷觀看比賽管道

便宜又易取得！鄉民試4招找出「最強車內消毒法」：不傷內裝

嚴立婷在家帶娃11天「崩潰慘況曝光」！　客廳飲料灑一地：不忍睹

炸雞買1送1、全品項買200送200！繼光香香雞「6月外帶優惠」一次看

放寬「3+11」會議由陳宗彥主持　民眾黨團批：沒醫學專業為何主導

厄文返波士頓將成頭號公敵 　史馬特呼籲球迷理性尊重

幼兒園、安親班停課「錢都繳了」　新竹縣府公布退費原則

生活熱門新聞

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

私幼家長注意！教育部：6月活動費、材料費先不收

台中科技廠員工一家4口染疫

都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」

41萬劑AZ今開打　一表看懂十族群順位

值得表揚確診者　快篩陰性仍警戒

台灣社交距離App　下載百萬卻僅29人回報

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

即／基隆確診攤商夫妻「橫跨3縣市」市場擺攤

更多熱門

相關新聞

太麻里金峰鄉重災區　劃設特定區全面普篩

太麻里金峰鄉重災區　劃設特定區全面普篩

全台新冠肺炎確診人數未見趨緩，台東縣內確診個案及匡列人數目前以太麻里及金峰鄉居多，縣長饒慶鈴指示，即日起提供太麻里及金峰鄉特定區域全面普篩，太麻里鄉北里村2至6鄰及金峰鄉新興村的鄉親可前往社區快篩站採檢，全縣28日起啟動13個鄉鎮市衛生所社區快篩站，希望盡早阻斷社區傳染鏈。

林昶佐協力支援醫用酒精　助萬華鄰里警消

林昶佐協力支援醫用酒精　助萬華鄰里警消

台高檢書記官染疫　辦公室同事全部居家辦公

台高檢書記官染疫　辦公室同事全部居家辦公

快訊／莫德納來台　AIT發聲力挺「支持台灣取得疫苗的能力」

快訊／莫德納來台　AIT發聲力挺「支持台灣取得疫苗的能力」

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫台鐵防疫破口自強號dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面