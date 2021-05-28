瞎妹坐火車「無罩狂自拍」！發IG自誇「防疫破口」...網驚：她戴醫院手環

▲女乘客在台鐵上為自拍脫下口罩。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續升溫，全國三級警戒延長至6月14日，規定只要出門就必須戴口罩，違者最重可罰1.5萬元。不過，有網友在台鐵自強號上目睹，有女乘客為了拍照而脫下口罩，更誇張的是，還在IG現時動態上發文註明自己是「防疫破口」，嚇得原PO立即向台鐵檢舉。貼文一出後，引起網友痛批，「台鐵硬起來列黑名單！」

有網友在Dcard以「在火車上拉下口罩只為拍照？」為題發文指出，昨日搭乘332次自強號回家時，目睹一名女乘客為了拍照而將口罩脫掉，甚至發現在IG限時動態上發文註明自己是「防疫破口」。

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▲女乘客在台鐵上為自拍脫下口罩。（圖／翻攝Dcard）

原PO更質疑，該女乘客手上戴有醫院手環，不知道是不是剛從醫院出來，但因為車廂內沒有什麼人，所以不敢直接當面制止她，只能先傳簡訊給台鐵的檢舉專線，接著馬上更換車廂，並當面向車長舉報。

貼文一出後，立刻引起網友一面倒痛批，「台鐵硬起來列黑名單」、「還有那隻腳是直接踩在別人椅背上了嗎？」、「好可怕，平常也都依賴台鐵回家，疫情間還有這樣的人，真的會不敢坐欸」、「做好自己本分這麼難嗎」。

▼原PO立即發簡訊向台鐵服務專線舉報。（圖／翻攝Dcard）