　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹狼師性侵茶花女未遂　校評會2次否決解聘！市府祭殺手鐧

▲▼性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口（圖／記者張一中攝）

▲邱姓體育老師被控在比賽期間與家長、教練一同喝花酒。（示意圖與當事人無關／記者張一中攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹某棒球名校一名邱姓體育老師，遭爆料多次趁著帶隊外出比賽時喝花酒，甚至對一名陸籍傳播妹意圖性侵，最後因脫不下對方絲襪，強逼女子幫他清槍後才放她離開，事後被檢舉到校，遭調查小組做出解聘決議，沒想到竟2次遭校方教評會投票否決，邱師依然留校教書，讓家長傻眼。

邱姓體育老師遭爆料，在該校任職10年，因掌握國、高中棒球隊資源，許多教練都是他找進來的學弟，還在校外成立民間協會，還會趁帶著教練、家長們外出比賽時一起喝花酒；2019年底邱帶著棒球教練、家長約5、6人到新竹市某KTV，叫了幾位傳播妹作陪喝酒，其中一名陸籍傳播妹稱遭邱師尾隨拉進廁所「壁咚猥褻」，因她反抗、絲襪脫不下來邱才未能進一步，改拉她手幫自己清槍。

陸籍傳播妹不堪受辱，向KTV老闆投訴，但礙於自己非法打工等情節，最後接受6000元紅包協調，她佯裝同意後返回大陸，才再次在家長牽線下，於2020年10月向校方舉報該師惡行。

校方召開調查小組，經查證後做出解聘決議，沒想到決議送到校方教評會，卻遭校方以「沒通過2/3票數否決」，教育處收到後不滿退回重審，校方教評會依然表決「不通過解聘」，讓新竹市教育處氣炸，於2021年5月特別成立「專審會」，將狼師一案交由第三方公正單位處置。

新竹市教育處長沈靜濤說，2020年開始收到家長檢舉後就開始調查此案，事實上，市府也認同調查小組的解聘決議，無奈校方校評會因考量「無法認定性侵是否屬實，所以校評會無法對邱師性侵一事做背書」，而兩次反對決議內容；沈靜濤說，性侵乃刑法公訴罪，的確需由法院流程進行判定，校方與市府確實無權為邱師定罪，但先不論邱師性侵是否屬實，在公假或比賽期間前往KTV叫傳播妹助興這件事，就已不妥，他說，教師一職需要用高標道德來審視，所以，光「帶隊比賽期間喝花酒」這個部分，邱師就已經不適任。

沈靜濤說，市府以修正後的《教師法》重新召開「專審會」直接進行調查、決議，目前已進行一次會議，「專審會」要求校方在提供完整書面報告，將與校評會溝通，將解聘緣由由「性侵認定」修正為「喝花酒認定」，希望能成功將不適任教師汰除。

另外，在汰除之前，邱師仍保留教師職務，但校方已於日前就先行解除其行政職、教練職等職務，僅保留一般授課職。

►獲韓國設計獎、大範圍捕蚊 「聲寶捕蚊燈」

►力挺「護國神山群」！新竹建商捐水抗旱　每日600噸4級乾淨水

►竹縣27日新增5例！4人醫療機構群聚　印尼籍看護也成傳播鏈

►快訊／「桃園金沙風暴」再+3！同足跡已5確診　連父母也染疫

►驚悚畫面曝！國3四載車180度翻車1死6傷　行車紀錄器追兇網熱議

ET快訊
快訊／士林分局1警員確診！同層30人急赴醫院篩檢
私幼家長注意！教育部：6月活動費、午餐費先不收
快訊／又有郵差染疫！內湖「陰轉陽」確診+1、三重快篩陽
快訊／基隆5足跡曝！海大生超商、廟口用餐　夫妻8大市場擺攤
快訊／紓困超即時！蘇貞昌裁示：去年申請合格者「免填資料直接入
快訊／高雄34歲男「戴口罩跑步」！下秒踉蹌暈倒　當場失去生命
快訊／家有國小以下孩童每人領1萬　估250萬人受惠
快訊／基隆確診攤商夫妻足跡！橫跨「台北、新北、宜蘭」市場擺攤
柯文哲下令「快篩陽性視同PCR確診」　加速檢驗匡列者
傳日本政府將給台灣AZ疫苗　陳時中首度回應了
戶外抽菸「口罩開縫或戳洞」都違法　最高罰1.5萬
日本將給台灣疫苗　日網一面倒高喊「報恩」：舉雙手贊成！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄才爆麻將群聚染疫...他照揪3友湊桌開打！見警竟嗆：我找議員

快訊／士林分局1警員也確診　同樓層30人急赴醫院篩檢

高雄34歲男「戴口罩跑步」！下秒踉蹌暈倒　當場失去生命跡象　　

高雄男戴口罩慢跑突感身體不適路倒　波麗士大人拿出法寶救命

新竹狼師性侵茶花女未遂　校評會2次否決解聘！市府祭殺手鐧

宜蘭居民群聚確診母女家！砸酒瓶嗆害死全村　衛生局揭幕後真相！

唐鳳弟唐宗浩強吻女童「看她長得可愛」　判刑10月定讞

台南勇消隨機送暖給「無罩」路人　謝榮展：為防疫盡點心力

NCC專委引發玉山大火連燒12天　林務局將向5人求償金額恐破億

家庭麻將屋主小孩觀戰「多2人」　違反限聚令警蒐證送裁罰

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

陳芳語揪林利豪甜唱西洋情歌❤　連飆《Shallow》《Listen》高音炸裂...狗嚇到

高雄才爆麻將群聚染疫...他照揪3友湊桌開打！見警竟嗆：我找議員

快訊／士林分局1警員也確診　同樓層30人急赴醫院篩檢

高雄34歲男「戴口罩跑步」！下秒踉蹌暈倒　當場失去生命跡象　　

高雄男戴口罩慢跑突感身體不適路倒　波麗士大人拿出法寶救命

新竹狼師性侵茶花女未遂　校評會2次否決解聘！市府祭殺手鐧

宜蘭居民群聚確診母女家！砸酒瓶嗆害死全村　衛生局揭幕後真相！

唐鳳弟唐宗浩強吻女童「看她長得可愛」　判刑10月定讞

台南勇消隨機送暖給「無罩」路人　謝榮展：為防疫盡點心力

NCC專委引發玉山大火連燒12天　林務局將向5人求償金額恐破億

家庭麻將屋主小孩觀戰「多2人」　違反限聚令警蒐證送裁罰

改善畜舍及排水設施異味減　「密閉式發酵系統」打造環保循環經濟

高雄才爆麻將群聚染疫...他照揪3友湊桌開打！見警竟嗆：我找議員

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

28年大樓好身價！5年增值千萬　投資客讚：買房就是要買這種的

防疫品+1！民眾瘋買護目鏡　賣場銷量狂飆100%：下周貨量才穩定

幼兒園發防疫作業！兒子撕貼畫1hr才完成　網見「毛毛誘惑」懂了

內科廠辦需求強　前5月交易規模超車2020年

直擊阿伯拿手機拍QR Code「只做半套」　萬人秒暈：出事了

私幼家長注意！教育部宣布：6月活動費、材料費、午餐費先不收

訓犬中心「空調壞掉」8狗死亡　工作人員外出4小時見慘狀急灑水

社會熱門新聞

陳時中落淚怪罪八大！酒店觀察家批官逼民反

即／全國首例！台北市2消防員確診

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

無照醫逞慾　桃園妹問媽媽「才知被性侵」

玉山火終撲滅！將向肇事5人求償上億

母女確診全村600人篩檢！2男砸酒瓶嗆燒房下場曝

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

萬華里長遭控賤人命　父確診「竟被要求封口」

「熱褲翁滋蔓」不怕死！繼續人與人連結

花蓮弒母奇案！師姐：亡魂把假牙拿出來　追出浮屍驚人身分

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

揮皇高爾夫球場5次營業　侯友宜震怒102萬

即／警破獲45公斤安毒　北檢聲請羈押禁見

高雄女大生忘帶鑰匙　學蜘蛛人踩空6樓墜落

更多熱門

相關新聞

名醫張耀元性侵案　更審仍判4年

名醫張耀元性侵案　更審仍判4年

已婚整形名醫張耀元2018年初與一名蔡姓已婚輕熟女到酒吧約會，2人隨後共赴飯店發生關係，但蔡女指控張耀元下藥性侵。一二審均將張耀元判刑4年，案經撤銷發回更審。高院更一審於26日宣判，仍認定張耀元確實下藥性侵，還是將他判刑4年。可上訴。

在家莫名成破口　男遭陌生女性侵

在家莫名成破口　男遭陌生女性侵

北市貴族學校傳確診！復興實中1教師居家隔離中

北市貴族學校傳確診！復興實中1教師居家隔離中

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰

被113公斤大媽性侵　男：推不開她

被113公斤大媽性侵　男：推不開她

關鍵字：

花酒教師傳播妹性侵

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面