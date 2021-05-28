新竹狼師性侵茶花女未遂　校評會2次否決解聘！市府祭殺手鐧

▲邱姓體育老師被控在比賽期間與家長、教練一同喝花酒。（示意圖與當事人無關／記者張一中攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹某棒球名校一名邱姓體育老師，遭爆料多次趁著帶隊外出比賽時喝花酒，甚至對一名陸籍傳播妹意圖性侵，最後因脫不下對方絲襪，強逼女子幫他清槍後才放她離開，事後被檢舉到校，遭調查小組做出解聘決議，沒想到竟2次遭校方教評會投票否決，邱師依然留校教書，讓家長傻眼。

邱姓體育老師遭爆料，在該校任職10年，因掌握國、高中棒球隊資源，許多教練都是他找進來的學弟，還在校外成立民間協會，還會趁帶著教練、家長們外出比賽時一起喝花酒；2019年底邱帶著棒球教練、家長約5、6人到新竹市某KTV，叫了幾位傳播妹作陪喝酒，其中一名陸籍傳播妹稱遭邱師尾隨拉進廁所「壁咚猥褻」，因她反抗、絲襪脫不下來邱才未能進一步，改拉她手幫自己清槍。

陸籍傳播妹不堪受辱，向KTV老闆投訴，但礙於自己非法打工等情節，最後接受6000元紅包協調，她佯裝同意後返回大陸，才再次在家長牽線下，於2020年10月向校方舉報該師惡行。

校方召開調查小組，經查證後做出解聘決議，沒想到決議送到校方教評會，卻遭校方以「沒通過2/3票數否決」，教育處收到後不滿退回重審，校方教評會依然表決「不通過解聘」，讓新竹市教育處氣炸，於2021年5月特別成立「專審會」，將狼師一案交由第三方公正單位處置。

新竹市教育處長沈靜濤說，2020年開始收到家長檢舉後就開始調查此案，事實上，市府也認同調查小組的解聘決議，無奈校方校評會因考量「無法認定性侵是否屬實，所以校評會無法對邱師性侵一事做背書」，而兩次反對決議內容；沈靜濤說，性侵乃刑法公訴罪，的確需由法院流程進行判定，校方與市府確實無權為邱師定罪，但先不論邱師性侵是否屬實，在公假或比賽期間前往KTV叫傳播妹助興這件事，就已不妥，他說，教師一職需要用高標道德來審視，所以，光「帶隊比賽期間喝花酒」這個部分，邱師就已經不適任。

沈靜濤說，市府以修正後的《教師法》重新召開「專審會」直接進行調查、決議，目前已進行一次會議，「專審會」要求校方在提供完整書面報告，將與校評會溝通，將解聘緣由由「性侵認定」修正為「喝花酒認定」，希望能成功將不適任教師汰除。

另外，在汰除之前，邱師仍保留教師職務，但校方已於日前就先行解除其行政職、教練職等職務，僅保留一般授課職。

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