百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰：太重了無法脫身

▲44歲的古德涉嫌性侵17歲的少年。（圖／擷取自Charlotte County Sheriff's Office）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國佛羅里達州的44歲中年婦女古德（Jessica Good），本月9日參加一場派對後，被控性侵一名17歲的少年。這名少年11日向夏洛特（Charlotte）警局報案表示，該婦女重達113公斤，使他難以掙脫。當地法庭指控古德涉嫌虐待與性侵未成年兒童，現在被監禁在夏洛特監獄。

綜合外媒報導，這起事件發生在5月9日，古德在夏洛特的一場派對上，認識了17歲的受害少年，派對結束後，古德和少年在路上閒晃，期間還口出不雅的性言論，最後將這名少年拐回家中，甚至提供酒精給他。

▲17歲少年崩潰地表示，古德太重了，我完全無法脫身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

一名12歲少女在法庭上透露，當時她在沙發上睡著了，但被其他聲音吵醒，當她醒來後發現，古德正和少年發生性行為，這名少年還曾向她求救；發生性行為的期間，少年身體不適去嘔吐，回到沙發後，還是被古德強迫發生關係，古德在性行為結束後，曾拿錢給少年。

這名少年崩潰地表示，古德太重了，他完全無法脫身。古德則表示，她喝醉斷片，對這些事完全沒印象。目前，當地法庭指控古德涉嫌虐待與性侵未成年兒童，現被監禁於夏洛特監獄。