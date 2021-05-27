力挺「護國神山群」！新竹建商捐水抗旱　每日600噸4級乾淨水

▲昌益事業群將開發建案的「地下伏流水」捐出，提供給竹科半導體產業使用，希望幫助台灣的護國神山群一起渡過難關。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台灣水情拉警報，新竹地區也即將在6月1日開始供五停二，除了民生用水缺乏，百姓哀哀叫，就連台灣經濟重心半導體產業也面臨無水可用的壓力，雨下不下來，直接牽動世界半導體產能。竹科半導體去年產值高達3.2兆，支撐台灣經濟，可說是台灣的「護國神山群」，此波疫情又遇上缺水，有建商將過去開發工地捨棄的「地下伏流水」捐出，無償提供給竹科半導體產業使用，希望幫助台灣矽盾渡過難關。

竹科每日用水量近15萬噸，其中晶圓代工龍頭廠台積電產能最大、用水也最多，光是竹科廠區每日用水量就高達5.7萬噸，超過竹科用水量的3分之1。工程師常說「源源不絕的乾淨能源，才是半導體廠最大的財富」，也因此，這一波旱災讓竹科半導體大廠叫苦連天，數月前許多半導體廠就開始出動水車前往中南部運水回竹科，只是，水情持續亮紅燈，缺水旱象讓整個西半部水庫持續失守，過去讓人印象財大氣粗的半導體廠，也即將面臨有錢買不到水的災難。

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▲▼位於竹北自強南路的工地，每日可提供約600噸的4級水。





過去工地開挖，從地底下自然湧出大量的「伏流水」，為地下室施工安全，在非旱期時從未有人將伏流水再次利用，通常採抽走放流，也造成水資源被浪費，此波旱災，也讓建築界開始思考「伏流水」的回收利用，「昌益事業群」經過評估與溝通，確認「伏流水」水質穩定，因此決定將工地內的「伏流水」捐出，提供竹科半導體無償使用。

▲工程人員將湧出的伏流水先抽到黑色儲水桶內，再由半導體廠開水車來載走。

「昌益事業群」副董事長朱彥龍舉例說明，竹北工地因接近頭前溪，再過去就是農田，因此地底水量非常充沛，工程人員往下開挖地下9公尺深時，地面即自然湧出水源，再繼續往下挖，水更是源源不斷冒出，過去因為不缺水，工程人員還需出動抽水馬達將「伏流水」抽走。

以「昌益事業群」目前目前在竹北自強南路開發的建案來說，地下室工程每日可湧出至少600噸的「伏流水」，而且這些水質都屬乾淨，只要做好沉澱手續，水質都可達到4級水標準，拿來做工業用水完全不是問題。

為了將「伏流水」集合方便竹科半導體廠提取，「昌益事業群」買下了5個20噸的超大水桶儲水。朱彥龍說，所提供的「伏流水」將免費提供給台積電、聯電、旺宏、京元電等「台灣護國群山」使用，目前開發建案所提供的「伏流水」也許不夠多，但希望可以拋磚引玉帶動企業間互助，渡過這一波難關。

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