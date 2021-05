被113公斤大媽強迫「人與人的連結」　男崩潰求救：我推不開她！

▲女被控和未成年者發生性關係。(圖/翻攝自Charlotte County Sheriff's Office)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名43歲大媽參加兒童生日派對時,竟然強迫一名17歲少年與她發生「人與人的連結」,更誇張的是,事發當時還有一名12歲女童在場目睹過程,讓她因為虐待兒童、和未成年者發生性關係等罪被捕。

夏洛特郡(Charlotte County)警方表示,43歲女子古德(Jessica Rae Good)因為涉嫌性侵一名17歲少年19日被捕,她與朋友9日參加兒童的生日派對時,結識了這名17歲少年,後來把少年拐回家並且提供對方酒精,2人發生了性關係。

目擊事件的12歲女童表示,當時她在家裡的懶骨頭沙發上睡著,突然被做愛聲吵醒,發現自己距離古德與少年不到30公分,少年還低聲向她求救,希望她能夠幫忙,少年後來跑到廁所去吐,吐完2人又繼續發生性關係。

受害少年告訴警方,古德趁他睡著時突然硬上,由於古德體重重達113公斤,他當下根本就推不開,古德則說她喝太醉了,完全不記得發生什麼事情。根據佛州法令,只要和未成年者發生性關係就是違法行為,無論是否兩情相悅,本案將於下月21日正式開庭審理。

