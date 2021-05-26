整形名醫張耀元涉嫌下藥性侵熟女　更一審仍判4年

▲張耀元。（圖／翻攝自YouTube）



記者吳銘峯／台北報導

已婚整形名醫張耀元2018年初與一名蔡姓已婚輕熟女到酒吧約會，2人隨後共赴飯店發生關係，但蔡女指控張耀元下藥性侵。一二審均將張耀元判刑4年，案經撤銷發回更審。高院更一審於26日宣判，仍認定張耀元確實下藥性侵，還是將他判刑4年。可上訴。

外型斯文的張耀元現年43歲，台北醫學大學生物醫學材料研究所理學碩士畢業，曾任台北馬偕紀念醫院整形外科主治醫師、台灣微整形醫學會副祕書長、京硯聯合診所醫師，強調是美國私密處整形權威Dr.Gary Alter的親授門生，專長是顏面整形、抽脂等技術。經常上電視、廣播節目，形象良好。

檢方起訴指出，張耀元透過朋友認識在顧問公司上班的蔡女，兩人相談甚歡，2018年初相約到台北市南京東路某酒吧聚會，2人隨後到飯店休息，發生關係。但蔡女向檢方提告，指稱自己酒量不錯，但跟張耀元喝沒幾杯就暈眩，最後不省人事，所以懷疑有醫藥背景的張耀元下藥性侵。

張男否認性侵，辯稱雙方在酒精催化下，情投意合才發生關係，不知道為何蔡女事後提告。檢方認定張男嫌疑重大，提起公訴。一審法院調查後，勘驗監視器畫面，認為蔡女離開酒吧及進入飯店房間時，確實處於酒醉、意識不清及行為舉止異於一般正常人之狀態甚明，因此認定張耀元有罪，判刑4年。上訴二審後，也認定張男成立「乘機性交罪」，駁回上訴，維持4年的刑度。案經最高法院撤銷發回，由高院進行更一審。

更一審26日宣判，合議庭根據蔡女與其他客觀證據，還是認定張男性侵成立，量刑理由部分，審酌張男聘僱蔡女擔任診所顧問，見蔡女酒醉，為圖一己性慾滿足，竟不顧蔡女性自主權及心靈感受，而為性交行為，造成蔡女心理上難以磨滅之陰影；而張男犯後猶仍飾詞狡辯，暗指蔡女主動獻身，難認有悔改之心，且參酌張男迄今仍未與蔡女達成和解，彌補所造成之損害等一切情狀，更一審量處有期徒刑4年。