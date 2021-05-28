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臉書PO「健保紓困貸款不用還」假消息　警法辦

▲警方查獲「健保紓困貸款不用還」網路假訊息。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方查獲「健保紓困貸款不用還」網路假訊息。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國內疫情嚴峻、百業停擺，不少不肖分子趁機散佈謠言和假訊息，藉此引起民眾恐慌或謀取不當利益；南投警方日前發現網路社群上張貼「健保紓困是不用還的」、「是疫情紓困，所以是不需要償還的」等訊息，通知PO文者到案說明後，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌移送法辦。

南投縣警局指出，刑警大隊科偵隊員警執行網路巡邏時，發現多個臉書社團都PO出「不是紓困貸款，是疫情紓困，所以是不需要償還的，也不會有貸款什麼零碎的事情後續要再償還什麼的，都不用」等文句，立即向健保局查證，健保局也證實該文所謂「疫情紓困貸款」屬於假訊息，中央健保署也在官方臉書粉專針對同一PO文作出澄清。

▲南投警方查獲「疫情紓困貸款不用還」網路假消息。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方查獲「疫情紓困貸款不用還」網路假消息。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨後依法通知PO文者到案說明，他供稱不知道這是假訊息，僅是「幫朋友轉貼」、想與網友分享而已，自己也沒有幫人辦貸款；警方調查後，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的「散播不實信息」罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

南投警局長呂新財指出，製作或散布不實或未經查證消息，恐觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金」等罪嫌，相關疫情訊息依中央疫情指揮中心發布為準，呼籲勿因疫情期間經濟困頓而蒙受損失或受騙。

南投副縣長陳正昇說，疫情衝擊民生經濟，縣府資源有限、財政亦不寬裕，但仍由社勞、財政、稅務、建設等局處，積極提供安心就業、租稅減免等紓困方案，詳情可洽南投縣政府官網「紓困專區」（https://www.nantou.gov.tw/covid19/）；而行政院因應疫情提高紓困方案預算金額為6300億，已送立法院審查，希望中央能加速落實推動。
 

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