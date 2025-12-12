陳以信主張設市府級「新住民事務委員會」　新住民代表納入決策

▲陳以信提出成立「新住民事務委員會」政見，盼提升新住民在市府決策體系中的參與。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，12日公布第35項政見，主張成立市府層級的「新住民事務委員會」，由市長親自召集，整合各局處資源與業務，提升政策統籌效率，讓台南3萬多名新住民能真正被聽見、被代表、被參與。

陳以信指出，目前台南在六都中，是唯一尚未設置市府級新住民事務委員會的城市，僅以「新住民照顧輔導專案小組」統籌相關業務，「這在新住民人口逐年攀升、需求日益多元的情況下，已遠遠不足」。他認為，新住民不只是服務對象，更是台南的「新台南人」，更應具有正式參與市政決策的制度性角色。

他強調，若當選市長，將把現行專案小組升格為「新住民事務委員會」，由市長親自擔任召集人，並規劃至少二分之一委員由新住民代表出任，落實參與市政、共同治理。委員會將固定每月召開會議，檢視政策執行狀況、協調跨局處業務與預算，並提出具體修正方向。

陳以信表示，新住民政策散落在教育、社會、衛生、勞政、文化等局處，未來將全數整合，推動編製「新住民政策白皮書」，涵蓋語言學習、補教輔導、就業媒合、健康照護到文化交流等面向，設定年度目標、指標化管理，讓台南在新住民服務上更具系統性與透明度。

他也指出，中央即將成立「新住民發展署」，未來將投入更多專案與補助，「台南若不提前升格設置委員會，恐怕會在六都競爭中失去先機」。他強調，接軌中央計畫、強化市府窗口，「不僅是資源競爭，更是城市格局」。

陳以信最後表示，台灣已邁入多元族群社會，台南也必須以更開放、更多元的態度面對新住民。「新住民不該只是被動接受服務，而應成為城市治理的夥伴。」他說，若有機會執政，期盼讓台南「因多元而進步，因包容而偉大」。