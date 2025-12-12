青創空間滿意度達85.5%　桃園推整合式職涯輔導、強化青年創業生態系

▲桃園青年局積極推動國際創新鏈結，透過各類青創基地實現跨國交流。（圖／桃園市政府，下同）

記者陳弘修／台北報導

桃園市政府青年事務局近年積極推動青年就業與創業政策，相關服務也獲得市民普遍肯定。根據《ETtoday東森民調雲》最新調查顯示，青年局設置的「青創資源中心」滿意度高達85.3%。多數受訪者認為，中心提供的創業諮詢、創業課程以及專家輔導等服務，讓創業青年能更有方向地規劃事業藍圖，是近年最有感的青年政策之一。

同樣受到肯定的還包括青年局近年推動的創業基地與創業空間建置。本次調查結果顯示，市民對「青創空間」的滿意度達85.5%，其中有19.4%「非常滿意」、66.1%「滿意」。青年局指出，目前桃園已建立10個創業據點，包括3個青創基地、2座加速器及5個特色主題基地，提供從進駐空間、創業輔導到產業鏈結的全方位支持，讓有志創業的青年能更快速找到方向、落地想法。

除了創業支持，青年事務局今年推動的「職涯四階段整合計畫」也引起關注。青年局表示，此計畫以「探索、體驗、對接、精進」為主軸，透過整合校園、企業與育成資源，協助青年從認識自我、累積實作經驗，到掌握產業趨勢與提升技能，打造一條更清晰的職涯發展路徑。

在「探索」與「體驗」階段，青年可透過職涯探索課程、產業前輩分享、實作體驗與企業參訪等活動，提前感受真實職場。參訪企業包含中華電信、華城電機、中華航空、家樂福、國泰人壽等多家知名廠商，產業範圍橫跨電信、製造、航空、零售與金融保險，讓青年能藉此理解不同產業的工作環境與趨勢，進一步釐清職涯方向。

▲桃園青年局積極推動新創實習、企業對接與創業培力，協助青年掌握更多就業機會。

在「對接」階段，青年局推出的「求職應援 相約桃園」平台，彙整研華科技、中國信託、誠品生活、友達光電、Garmin、微星科技、台灣大哥大等大型企業的最新職缺，提供青年最即時的就業資訊。而在「精進」階段，局方也開設人工智慧、混合實境（MR）、網頁設計及辦公自動化等數位技能課程，協助青年提升硬實力，提高職場競爭力。

青年局指出，桃園具備年輕人口比高、產業多元等優勢，透過系統性的職涯輔導、多元創業據點與跨領域資源整合，希望帶給青年更具體、可落實的支持。不少參與課程的青年回饋表示，活動讓他們更了解自己的能力與興趣，企業也反映青年在職場適應與跨領域能力上明顯提升。

青年局強調，未來將持續完善青創與就業支持服務，從課程、空間、媒合到創業輔導，提供桃園青年更多發展機會，讓桃園成為青年築夢、創業與穩健發展的最佳基地。