嘉縣稽查餐飲內用　勸導實聯制外帶外送

▲嘉義縣稽查餐飲內用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫情三級警戒，全國陸續公告餐飲及賣場禁止現場飲食，只能以實名聯制供民眾外帶餐食或外送，嘉義縣衛生局啟動大規模聯合稽查，日前查核547家，並未發現違規情事。

為落實防疫，衛生局針對縣轄內各餐飲業、便利商店和超級市場，特別是人口密集地區加強早餐業、自助餐及麵食店等小型餐館進行查核取締，共稽查510家餐飲業和37家食品販賣業，尚無違規情事。

疫情進入三級警戒，縣府團隊上緊發條，積極查核各項防疫措施，加上全民防疫意識高漲，自動啟動監督模式，縣府陳情信箱、臉書湧入各項未戴口罩、群聚..等留言。嘉義縣衛生局針對餐飲禁止內用部分，動員18鄉鎮衛稽查員1天內查核547家。

衛生局長趙紋華呼籲，防疫期間不論業者及民眾都應隨時配戴口罩及勤洗手，保護自己，保護家人，同時維護大眾安全，別讓自己成為防疫破口。

衛生局表示，夜市、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲場所，一律只能採實聯制外送外帶，若店家違反規定且拒絕改善，將依傳染病防治法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，日前有卡拉OK及娛樂撞球業者未依規定暫停營業，都被重罰30萬元，請業者不要以身試法，全民同心抗疫，大家才會平安。

潔淨齒縫一手搞定生活必備遠離牙周問題