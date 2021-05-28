日籍教練確診曾到台南　黃偉哲：全大運停辦避免傳染鏈發生

▲台中日籍教練個案6350在5月13日到過台南一事，台南市長黃偉哲指出，因全大運停辦，個案未進入成大，避免造成一波傳染鏈發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中日籍教練個案6350在5月13日到過台南一事，台南市長黃偉哲指出，因全大運停辦，個案未進入成大，避免造成一波傳染鏈發生，衛生局長許以霖指出，該案相關涉足地點皆已完成清消，且案發至今已過14天，相對已無風險。

台南市長黃偉哲說，該6350案在5月13日來台南參加全大運，惟主辦單位成大當天接受台南市政府建議，停辦全大運，所以個案並未進入全大運會場與選手接觸，也避免傳染鏈發生，感謝成大的處理。

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許以霖局長指出，個案16日開始出現輕微症狀，25日因症狀未改善，前往醫院採檢，26日確診。個案6350足跡：5月13日9時到寶雅台南和緯店停留30分；9時30分至10時到全聯台南湖美店、19至21時到劉家莊牛肉爐、21時到裕成水果行停留30分。個案相關涉足地點皆已完成清消。

許以霖局長強調，個案5月13日來台南，至今28日已超過14天，目前並無相關疫情通報，該案已相對無疫情風險。

衛生局指出，若民眾與公布個案足跡時間、日期、地點三者皆有所重疊，同時與公布個案未保持安全社交距離，或未戴口罩，且在該地停留長達15分鐘以上，符合以上條件的市民朋友，請儘快撥打台南防疫專線：‪06-2880180（要幫幫，鄰醫幫您）；若不是高風險族群，可自我健康監測14天，避免出入人潮眾多場所，如有疑似症狀，請至醫院就醫，避免搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知為自我健康監測對象、接觸史及身邊是否有人有類似症狀。

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