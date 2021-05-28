快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲30日演練四級警戒兵推

▲萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，儘管已全面全國三級警戒，但仍未見趨緩；在台北市部分，累積本土確診個案破2千人，儼然成為重災區。為此，北市政府目前正準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，為疫情的變化預先做準備。

由於此次疫情嚴峻，台北市長柯文哲嚴肅看待，北市府近期打算進行升第四級警戒擴大管制的兵棋推演，也列出兵推議題清單，內容包含交通、教育、產業等，但柯文哲也希望疫情不要走到這一步。

據了解，兵推內容就訂在30日。在交通部分，公共運輸會有所限制，也將進行私人運具管制；而民生需求方面，民生必需品會有所管制，但批發市場與大型公有市場應不會關閉。

至於社會照護部分，針對居家弱勢與獨老族群的照護，里辦公室與活動中心將扮演重要腳色，會分區建構供餐中心外送到居家弱勢與獨老族群的住所。

另外，由於疫情伴隨一定的死亡率，因此北市府也會將「大量身故」議題放入兵推，要求民政局思考，若有大量民眾因病身亡，超過台北市殯儀館負荷人數，遺體該如何處理？要為可能發生的狀況預做準備。

北市府發言人陳智菡證實，市府針對市區出擴大規模感染，要如何封鎖進行兵棋推演，包括商店停業、民眾限制外出，或是擴大進行交通管制，都有進行預演。由於今年狀況跟去年有很明顯差異，所以台北市政府近期有計畫要再進行第二次的兵棋推演。