　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲30日演練四級警戒兵推

▲▼萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，儘管已全面全國三級警戒，但仍未見趨緩；在台北市部分，累積本土確診個案破2千人，儼然成為重災區。為此，北市政府目前正準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，為疫情的變化預先做準備。

由於此次疫情嚴峻，台北市長柯文哲嚴肅看待，北市府近期打算進行升第四級警戒擴大管制的兵棋推演，也列出兵推議題清單，內容包含交通、教育、產業等，但柯文哲也希望疫情不要走到這一步。

據了解，兵推內容就訂在30日。在交通部分，公共運輸會有所限制，也將進行私人運具管制；而民生需求方面，民生必需品會有所管制，但批發市場與大型公有市場應不會關閉。

至於社會照護部分，針對居家弱勢與獨老族群的照護，里辦公室與活動中心將扮演重要腳色，會分區建構供餐中心外送到居家弱勢與獨老族群的住所。

另外，由於疫情伴隨一定的死亡率，因此北市府也會將「大量身故」議題放入兵推，要求民政局思考，若有大量民眾因病身亡，超過台北市殯儀館負荷人數，遺體該如何處理？要為可能發生的狀況預做準備。

北市府發言人陳智菡證實，市府針對市區出擴大規模感染，要如何封鎖進行兵棋推演，包括商店停業、民眾限制外出，或是擴大進行交通管制，都有進行預演。由於今年狀況跟去年有很明顯差異，所以台北市政府近期有計畫要再進行第二次的兵棋推演。

▲▼台北市萬華區成為疫情重災區，確診數不斷增加,台北市政府今宣布除現有的中興醫院、剝皮寮、和平醫院、西園醫院外，已協請三軍總醫院協助於青草廣場加開第5處快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

ET快訊
快訊／士林分局1警員確診！同層30人急赴醫院篩檢
私幼家長注意！教育部：6月活動費、午餐費先不收
快訊／又有郵差染疫！內湖「陰轉陽」確診+1、三重快篩陽
快訊／基隆5足跡曝！海大生超商、廟口用餐　夫妻8大市場擺攤
快訊／紓困超即時！蘇貞昌裁示：去年申請合格者「免填資料直接入
快訊／高雄34歲男「戴口罩跑步」！下秒踉蹌暈倒　當場失去生命
快訊／家有國小以下孩童每人領1萬　估250萬人受惠
快訊／基隆確診攤商夫妻足跡！橫跨「台北、新北、宜蘭」市場擺攤
柯文哲下令「快篩陽性視同PCR確診」　加速檢驗匡列者
傳日本政府將給台灣AZ疫苗　陳時中首度回應了
戶外抽菸「口罩開縫或戳洞」都違法　最高罰1.5萬
日本將給台灣疫苗　日網一面倒高喊「報恩」：舉雙手贊成！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

紓困超即時！蘇貞昌裁示：去年申請合格者「免填資料直接入帳」

快訊／發現金！250億「家庭防疫補貼」　一次性定額現金補貼

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

紓困勿忘苦人多　韓國瑜發聲：政府應補助申請防疫照顧假的勞工

陳時中稱「疫苗今年已足夠」！他提「6點質疑」：還要騙台灣人幾次？

柯文哲下令：「快篩陽性視同PCR確診」　加速檢驗匡列者

傳日本政府6月供給台灣AZ疫苗　陳時中首度回應了

蘇貞昌砸250億發「家庭防疫補貼」　家有國小以下學童都可領

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲30日演練四級警戒兵推

郭台銘買BNT疫苗還沒破局！　知情人士曝：就等蔡政府點頭

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

陳芳語揪林利豪甜唱西洋情歌❤　連飆《Shallow》《Listen》高音炸裂...狗嚇到

紓困超即時！蘇貞昌裁示：去年申請合格者「免填資料直接入帳」

快訊／發現金！250億「家庭防疫補貼」　一次性定額現金補貼

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

紓困勿忘苦人多　韓國瑜發聲：政府應補助申請防疫照顧假的勞工

陳時中稱「疫苗今年已足夠」！他提「6點質疑」：還要騙台灣人幾次？

柯文哲下令：「快篩陽性視同PCR確診」　加速檢驗匡列者

傳日本政府6月供給台灣AZ疫苗　陳時中首度回應了

蘇貞昌砸250億發「家庭防疫補貼」　家有國小以下學童都可領

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲30日演練四級警戒兵推

郭台銘買BNT疫苗還沒破局！　知情人士曝：就等蔡政府點頭

改善畜舍及排水設施異味減　「密閉式發酵系統」打造環保循環經濟

高雄才爆麻將群聚染疫...他照揪3友湊桌開打！見警竟嗆：我找議員

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

28年大樓好身價！5年增值千萬　投資客讚：買房就是要買這種的

防疫品+1！民眾瘋買護目鏡　賣場銷量狂飆100%：下周貨量才穩定

幼兒園發防疫作業！兒子撕貼畫1hr才完成　網見「毛毛誘惑」懂了

內科廠辦需求強　前5月交易規模超車2020年

直擊阿伯拿手機拍QR Code「只做半套」　萬人秒暈：出事了

私幼家長注意！教育部宣布：6月活動費、材料費、午餐費先不收

訓犬中心「空調壞掉」8狗死亡　工作人員外出4小時見慘狀急灑水

政治熱門新聞

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

范雲談疫苗　朱學恒：不讀書的文組誤國

何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」

紓困超即時！蘇貞昌裁示：2度申請者「直接入帳」

日本6月給台灣AZ疫苗　日媒：有血栓疑慮國內停止施打

快狠準！柯文哲重拾醫師本色　表現連柯黑都說讚

快訊／每人發1個月基本工資？　柯文哲：我沒意見「該用就用」

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

更多熱門

相關新聞

流動攤商沒收入盼列紓困　夜市總會長：專區列管導入正軌

流動攤商沒收入盼列紓困　夜市總會長：專區列管導入正軌

本土疫情升溫，衝擊我民生消費內需產業，台灣夜市商圈產業公會總會長林定國今（28）日表示，攤商目前因防疫政策無法營業，現金流完全歸零，又要負擔食材報銷、租金及人事等成本壓力，期盼政府納入紓困對象；其中，全台有不少流動攤商，因為長年無稅籍編號，恐將成為紓困孤兒，建議政府廣開善門，藉這次紓困也納入列管，解決長年難解的地下經濟亂象。

預防一人中鏢傳全家！張景嵐「一家5口分4地住」

預防一人中鏢傳全家！張景嵐「一家5口分4地住」

客運司機只能領基本薪！提3訴求

客運司機只能領基本薪！提3訴求

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎兵棋推演

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面