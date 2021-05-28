北市婦發燒6天！醫師開藥請回　兒子一查APP才知「確診了」

▲醫師開藥要發燒婦回家，兒查APP才知確診。（圖／翻攝東森新聞，下同）



記者董美琪／綜合報導

北市一名婦人因為發燒去急診，不過醫生判斷只是發炎，所以開了消炎退燒藥，做完採檢，就請婦人回家休養，沒想到幾天後，婦人兒子透過APP查詢，才發現媽媽根本「確診」了，但是完全沒有人打電話通知，主動詢問中央還有衛生局通報，雙方也互踢皮球，至今都還沒辦法送醫治療。



根據《東森新聞》報導，兒子鍾先生表示，他的母親22日因為發燒，前往台北市聯醫體系就醫，當時已經有發燒現象，但醫生認為可能是發炎，因此採檢後並開消炎退燒藥之後，將他們請回家休息。

26日上午，鍾先生自己透過APP查詢，才發現母親PCR陽性確診，打電話向衛生局通報，對方說馬上派人來載，至今都還沒有人過來，「1922也推給衛生局啊，你看這個推一個，那個推一個，如果是像新聞每一天報的，死在家中怎麼辦？」

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穿著雨衣、戴著護目鏡跟口罩在旁照顧的鍾先生，不理解PCR檢測結果出來，衛生單位卻沒有主動通知，事後等了一天半，衛生局還是沒有派車來接送，擔心家人成為防疫破口，「如果她不知道，跟別人接觸到，那別人的風險就很大啊。」由於近來醫療量能緊繃，許多民眾有醫療需求，卻頻頻碰壁，更有人擔心萬一晚送醫，可能因此失去寶貴生命。

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