　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市婦發燒6天！醫師開藥請回　兒子一查APP才知「確診了」

▲▼醫師開藥要發燒婦回家，兒查APP才知確診。（圖／翻攝東森新聞）

▲醫師開藥要發燒婦回家，兒查APP才知確診。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者董美琪／綜合報導

北市一名婦人因為發燒去急診，不過醫生判斷只是發炎，所以開了消炎退燒藥，做完採檢，就請婦人回家休養，沒想到幾天後，婦人兒子透過APP查詢，才發現媽媽根本「確診」了，但是完全沒有人打電話通知，主動詢問中央還有衛生局通報，雙方也互踢皮球，至今都還沒辦法送醫治療。

根據《東森新聞》報導，兒子鍾先生表示，他的母親22日因為發燒，前往台北市聯醫體系就醫，當時已經有發燒現象，但醫生認為可能是發炎，因此採檢後並開消炎退燒藥之後，將他們請回家休息。

26日上午，鍾先生自己透過APP查詢，才發現母親PCR陽性確診，打電話向衛生局通報，對方說馬上派人來載，至今都還沒有人過來，「1922也推給衛生局啊，你看這個推一個，那個推一個，如果是像新聞每一天報的，死在家中怎麼辦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼醫師開藥要發燒婦回家，兒查APP才知確診。（圖／翻攝東森新聞）

穿著雨衣、戴著護目鏡跟口罩在旁照顧的鍾先生，不理解PCR檢測結果出來，衛生單位卻沒有主動通知，事後等了一天半，衛生局還是沒有派車來接送，擔心家人成為防疫破口，「如果她不知道，跟別人接觸到，那別人的風險就很大啊。」由於近來醫療量能緊繃，許多民眾有醫療需求，卻頻頻碰壁，更有人擔心萬一晚送醫，可能因此失去寶貴生命。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
郭台銘買上海BNT疫苗「進行式」？　高虹安：他想捐1000萬
玉山大火狂燒12天！終撲滅累癱下山　要向肇事NCC五人求償上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最值得表揚確診者！「快篩陰性」仍高度警覺　網讚：根本防疫典範

北市婦發燒6天！醫師開藥請回　兒子一查APP才知「確診了」

台鐵30歲男「車廂狂咳昏倒」！乘客嚇傻　全身噴酒精結局曝光

士林夜市8點街道黑一片！人潮清空剩店員　老闆哀嘆現況：慘慘慘

NCC專委「火燒玉山」12天撲滅！林務局貼出7照片　2萬人感動淚

疫情下存款多少「才敢裸辭」！1因素影響超大　多數人答案竟一致

快訊／台鐵自強號「1男咳嗽昏迷」　緊急消毒、乘客換車廂

莫德納疫苗保護力達94% 　15萬劑明天到！陳時中：今年已夠用了

「有人叫我去好市多掃貨買疫苗」　陳時中回應了！

詭異巧合！台中累計快篩10863人　5人PCR陰轉陽全是泰安學童

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

小主人「遠距上課」家中歐告來亂 討摸不成皺眉回頭露悲情萌臉XD

最值得表揚確診者！「快篩陰性」仍高度警覺　網讚：根本防疫典範

北市婦發燒6天！醫師開藥請回　兒子一查APP才知「確診了」

台鐵30歲男「車廂狂咳昏倒」！乘客嚇傻　全身噴酒精結局曝光

士林夜市8點街道黑一片！人潮清空剩店員　老闆哀嘆現況：慘慘慘

NCC專委「火燒玉山」12天撲滅！林務局貼出7照片　2萬人感動淚

疫情下存款多少「才敢裸辭」！1因素影響超大　多數人答案竟一致

快訊／台鐵自強號「1男咳嗽昏迷」　緊急消毒、乘客換車廂

莫德納疫苗保護力達94% 　15萬劑明天到！陳時中：今年已夠用了

「有人叫我去好市多掃貨買疫苗」　陳時中回應了！

詭異巧合！台中累計快篩10863人　5人PCR陰轉陽全是泰安學童

俄羅斯拒批准「新航線」！不准避開白俄領空　逼法、奧2航班取消

泰王妹突頒皇令「繞過政府」買疫苗　衛生部長傻眼：完全不知情

范雲神隱13天談疫苗　朱學恒怒轟：不讀書的文組誤國！不爽來告我

最值得表揚確診者！「快篩陰性」仍高度警覺　網讚：根本防疫典範

北市婦發燒6天！醫師開藥請回　兒子一查APP才知「確診了」

魚丁糸深夜突宣布「不唱了」！　吳青峰苦笑：我想退出歌壇

佛奇改口認了「資助武漢病毒所」　否認用於功能增益研究

剩朗多能救快艇？他卻被目擊怒吼主帥　「棄將」哈瑞爾嘲諷前東家

女友劈腿...他在「只有男人知道」的地方　發現無辜小王告解信

無照醫喬尾椎逞慾！桃園妹驚恐10秒　回家哭問媽媽「才知被性侵」

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

生活熱門新聞

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

疫情下存款多少「才敢裸辭」

梅雨鋒面明晚報到！這3天雨最猛

莫德納疫苗保護力94%　15萬劑明天到

陳時中曝：BNT要求「我國」不准寫入新聞稿

士林夜市8點近全黑　現況慘慘慘

火燒玉山12天　7張照讓2萬人感動淚

全台變天！周末有雨到下周　鋒面「2度南壓」時間曝

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

村民砸確診者家　他曝光憤怒原因

「有人叫我去好市多掃貨」陳時中回應了

單日13死！3人入住集檢所、防疫旅館死亡　最年輕40多歲

更多熱門

相關新聞

即／全國首例！台北市2消防員確診

即／全國首例！台北市2消防員確診

台北市消防局第一大隊泉州分隊、第二大隊永吉分隊27日各有一名隊員確診，是全國消防員染疫首例。目前消防局已緊急關閉駐地，全面進行清消，也安排分隊在家自主健康管理，勤務由鄰近分隊支援。

何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」

何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

還未破局？高虹安：郭董想捐疫苗給台灣

快訊／每人發1個月基本工資？　柯文哲：我沒意見「該用就用」

都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

玉山火終撲滅！將向肇事5人求償上億

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

即／全國首例！台北市2消防員確診

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

歐告姐姐主動聞弟屁「檢查尿布」

小甜甜為王宇婕慶生！被酸拋棄愷樂「好現實」回應了

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面