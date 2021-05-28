60萬「萬華高風險群」健保卡遭註記！陳宗彥：5／29後就刪除

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者彭懷玉／台北報導

針對60萬名「萬華高風險群」民眾健保卡遭註記一事，副指揮官陳宗彥昨回應，此舉是為了保護醫護及民眾的健康，在超過一定時間後就會依法註銷，而他於今（28日）記者會上表示，這批高風險民眾註記是從5/19至5/29，5/29結束後就會依照法定程序完成刪除。

陳宗彥再次強調，有關指揮中心對於萬華地區的高風險族群予以註記，是基於協助醫療機構醫事人員在作對患者的醫療判斷時可以協助，盡速完成並做出精確的醫療判斷，以加速轉診跟轉檢的部分。

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陳宗彥說明，做出這樣的註記，是從去年防疫初期開始，針對高風險地區，因應這樣狀況必須採取的防疫措施作為，基於保護全體國人、保護高風險民眾，在就醫時讓醫療人員可以快速做出判斷，同時也保護到醫療院所民眾的安全。

▲新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市環保局防疫消毒人員持續在萬華區進行環境消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

陳宗彥再次呼籲，所有醫療機構遇到有註記的人更應該協助他就醫，因為主要目的是找出確診者，所以不能有拒絕就醫的狀況，而這批高風險民眾註記是從5/19至5/29，5/29結束後，就會依照法定程序完成刪除，請被註記的民眾不要擔心。

日前有媒體報導指揮中心針對「萬華高風險族群」進行健保卡註記，認為此舉有違反個資及隱私權，對此，指揮中心指揮官陳時中昨表示，在註記上非常嚴謹，目前全台只有萬華必須被註記，今日陳宗彥則證實，5/29後就會依法定完成刪除，希望各界不要誤解。