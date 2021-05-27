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陸國防部再批台美軍售：分裂國家行徑必定失敗

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國拜登政府傳將啟動上任後的對台軍售案，主要為M109A6自走砲相關事宜。對此，大陸國防部發言人譚克非表示，敦促美方恪守「不干涉他國內政」這一明確載於《聯合國憲章》《國際法原則宣言》的國際關係基本準則，信守在台灣問題上向中方作出的一系列嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題，停止任何形式的與台官方往來和軍事勾連，停止對台軍售。

▲▼大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

譚克非指出，台灣問題是中國內政，「我們堅決反對任何國家對台出售武器及與台發展任何形式的軍事聯繫，美售台武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力釋放了嚴重錯誤信號。」

譚克非強調，民進黨當局勾結迎合外部勢力、出賣民族利益，甚至幻想「以武謀獨」，只會把台灣同胞帶入災難深淵，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

據了解，美國拜登政府近日將啟動對台新一波軍售，包括知會國會程序進行公告等，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）已知會台灣，有關M109A6自走砲軍售案的事宜。我陸軍計畫自2013年至2015年間分批接裝，今年則會先開始附屬設施整建的前置作業。

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