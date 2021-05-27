「校正回歸」害台灣陷入困境！《彭博》：政府難制定有效防疫政策

▲台灣最近接受採檢的人數劇增，採檢能量不足的情況下導致檢驗通報出現大塞車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣本土新冠新增確診已連續12天超過百例，一直關注台灣疫情的《彭博社》，最近再推出報導「9天的新冠檢測等待，讓台灣陷入困境」指出，台灣本土疫情炸開，短時間大量冒出的採檢個案讓採檢能量不足、檢驗通報大塞車，而這種情況將讓政府在應對疫情時，面臨巨大挑戰。

據《彭博社》報導，衛生福利部疾病管制署（CDC）數據顯示，台灣在過去2週接受新冠檢測的人數大幅增加，僧多粥少的情況讓當局不堪重負，也有不少採檢個案被積壓，甚至還有疑似感染者在進行採檢後，竟需等待9日才得知確診結果，導致政府在首次公佈當日疫情與最終結果之間出現延遲。

▲台灣政府決定採用「校正回歸」的方法，希望能保持數據的準確性。（圖／記者陳凱力翻攝）

台灣政府決定，他們將根據採檢日，而非確診日，來作為每日疫情增長的基準，這也導致了每日的數據出現滾動式修正的「校正回歸」現象。《彭博社》認為，儘管政府此舉的目的，是希望盡可能保持數據的準確性，但這不止讓官員們難以掌握病例曲線的發展情況，也無法得知當前的防疫措施是否有效，這將使政府在制定有效政策上，變得更加困難。

報導指出，目前正與疫情進行鬥爭的台灣，過去「防疫模範生」的地位已岌岌可危，這也突顯出台灣在經歷了過去數個月相對正常的狀況後，在應對突發疫情方面的準備，不如亞洲其他一些地方。當局在過去幾週已加強新冠防疫措施，除了將全國疫情警戒提升至第三級外，也實行了軟性封鎖，關閉學校、健身房和酒吧等場所。

▲台灣全國疫情提升至三級警戒，台北市街頭人潮銳減，也導致不少店家生意受創。（圖／記者李毓康攝）

《彭博社》在另一篇報導中，以「激升的疫情可能迫使台灣祭出經濟刺激方案」為題，描述了台灣在進入三級警戒後的民生與經濟。報導指出，許多店家與服務業在被迫歇業的情況下，恐怕難以為繼，而收入減少的受薪階層，生活也受到影響。

政府最近正在積極制定最新的紓困方案，希望將紓困總預算提升至新台幣6300億元，以協助人民度過難關。台新投顧經濟學家喬慕恩告訴《彭博社》，大部分的企業並未準備足夠的現金流，因此突如其來的疫情很容易讓企業主陷入財務困境，進而波及員工，因此政府應從這方面著手，會比被動等待業者來申請紓困有效。

▲彭博社認為，若台灣持續受新冠所苦，經濟勢必將受到衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

喬慕恩也認為，如果三級警戒持續到7月的話，那麼政府應加強經濟刺激的力道，以確保企業得以持續運營、受薪階層能獲得基本生活費用的保障。台新目前已將台灣今年的GDP成長率預測，下修至3.5%到4.0%，而元大投顧也預估，台灣的警戒如果再次升級，那第2季的GDP年增率有可能會降至零成長。

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