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社會 社會焦點 保障人權

「你的生命不久於人世」　乩童猥褻性侵3女還討紅包

▲台中地檢署依強制性交等罪起訴謝姓住持。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中地檢署依強制性交等罪起訴謝姓住持。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區太和宮39歲的謝姓男住持兼乩童，假藉是神明代言人，向3名女信徒謊稱「你的生命不久於人世了」為由，佯稱幫忙續命，過程涉嫌猥褻性侵女信徒，強拍裸照，甚至還向女信徒索取紅包禮、金牌，謝男全盤否認，檢察官認為謝男利用人性對宗教、疾病未知而脆弱心理，今天依強制性交、強制猥褻、竊錄等罪起訴，並請法官從重量刑。

起訴書指出，謝男假藉神明上身、為神明代言人的身分，2019年8月下旬，在太和宮內，對女信徒A女佯稱「你的生命不久於人世了，有沒有想要幫自己再續命，否則很快再也見不到你的家人」等語，使A女心生畏懼，於是叫A女進入宮內的小房間，以實行科儀為由要求她脫衣，以紅布矇住雙眼，謝再以手觸摸她胸部2、3分鐘，結束後再向她收取紅包禮3600元。

2015年間，謝男在女信徒B女高雄市的租屋處，佯稱要幫忙看床位，帶著啤酒和威士忌到B女租屋處飲用後，強行解開B女上衣扣子，摸右邊乳房，經B女大叫制止，謝男才倉皇離去。

2019年3月28日晚間，謝男前往女信徒C女台中市的租屋處，以從事科儀為由，佯稱可以醫治她的身體，要求她脫去衣褲，以棉被蓋住臉部，再以手觸摸她胸部，並以手機拍攝胸部和下體，結束後再向索取紅包禮3000元。

同年4月4日，謝男又在台中市軍功路的一家汽車旅館，以醫治身體、轉運為由，要求C女脫去衣褲，並依指示仰躺、趴跪，然後撫摸胸部和下體，拍攝C女隱私部位照片，結果後索取紅包禮5000元。

同年4月16日下午，謝男又在同一家汽車旅館，佯稱C女罹病是因為前世情人糾纏，必須以科儀化解，於是要求C女脫去全身衣物，再以手指性侵得逞，結束後還向C女索討8000元，以及價值1萬1400元的2面金牌。

檢察官審酌，謝男利用人性對宗教信仰、疾病未知而脆弱心理，多次以類似手法猥褻、性侵被害人，且謝男到庭後全盤否認，毫無悔意，私自拍攝更造成被害人心理強烈創傷，因此請法官從重量刑，以示懲儆。

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